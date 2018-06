Banche | se la Vigilanza europea vira sui rischi di mercato

Fed - Powell : Banche centrali aumentino trasparenza in materia di vigilanza : Le banche centrali di tutto il mondo dovrebbero sforzarsi di trovare nuovi modi per essere trasparenti e responsabili nella regolamentazione delle istituzioni finanziarie che presiedono per mantenere l'integrità del sistema. E' ...

Bce aumenta contributi vigilanza per Banche europee. Pesano Brexit e stress test : La Bce ha aumenta to i contributi di vigilanza che dovranno essere versati dalle banche europee nel corso di quest'anno da 425 a 474 milioni di euro.

Banche : Visco - difficoltà non per vigilanza lenta e disattenta ma per crisi : Roma, 16 apr. (AdnKronos) – “Le difficoltà del sistema bancario italiano non dipendono da un’azione di vigilanza lenta o disattenta ma dalla peggiore crisi economica nella storia della nostra nazione”. Lo ha detto Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, nella sua lectio magistralis in occasione del trentennale della facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata. “Gli interventi di vigilanza ...