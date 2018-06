Bambini migranti tenuti in gabbia separati dai genitori | le immagini

MIGRANTI USA/ Bambini separati dalle famiglie : è ora di rimettere insieme politica e cuore : La politica anti immigrazione di Donald Trump divide le famiglie messicane: anche la moglie Melania è contro di lui. Diario da un Paese che ha perso il cuore. RIRO MANISCALCO(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 06:01:00 GMT)DIARIO USA/ Squadre di football contro l'inno per colpire Trump, ma così perdono tuttiDIARIO USA/ Se nemmeno il basket cerca più la bellezza, siamo morti

"Non è un centro migranti - ma una gabbia piena di Bambini". La denuncia del deputato Usa Welch su una struttura a Brownsville : "Ho visto gabbie piene di bambini. Non è nient'altro che una prigione". Peter Welch, deputato del Vernont, è uno dei Congressman che ha visitato nelle ultime ore la struttura dove a Brownsville, in Texas al confine col Messico, vengono trattenuti i minori separati dai genitori dopo l'ingresso illegale negli Stati Uniti.Su Twitter, con una serie di messaggi, Welch descrive il quadro. "La struttura accoglie 1500 ragazzi, è ...

Migranti Usa - Onu : no separazione Bambini : 12.01 L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, chiede agli Stati Uniti di interrompere la separazione al confine con il Messico dei bambini Migranti dai loro genitori e lo giudica un comportamento "inammissibile". "Il pensiero che qualsiasi Stato cerchi di scoraggiare i genitori infliggendo questi abusi sui bambini è inammissibile", ha dichiarato Al Hussein in apertura della sessione del Consiglio per ...

Usa - Melania critica la linea dura di Trump sui migranti messicani : “Odioso vedere i Bambini separati dai genitori” : Per la prima volta Melania Trump parla apertamente di politica. E lo fa criticando apertamente il marito presidente degli Stati Uniti per come sta gestendo la questione degli immigrati al confine con il Messico. La first lady “odia vedere bambini separati dalle loro famiglie e spera che entrambi gli schieramenti possano alla fine unirsi per ottenere una riforma migratoria di successo”, ha dichiarato alla Cnn la sua portavoce ...

Migranti - Aquarius a Valencia/ Video - donne e Bambini primi a scendere. Salvini "Ora ne accolga altri 66mila" : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 Migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 14:15:00 GMT)

Migranti - dopo la “tolleranza zero” di Trump duemila Bambini separati dai genitori : duemila bambini separati dalle famiglie di stranieri entrati illegalmente negli Stati Uniti. È questo il bilancio della stretta voluta dall’amministrazione americana in materia di immigrazione ed entrata in vigore alla metà di aprile. ...

L’amministrazione Trump sta togliendo i Bambini ai migranti che cercano di superare il confine : È il risultato di una gestione definita "tolleranza zero", che però sta generando qualche critica anche fra i Repubblicani The post L’amministrazione Trump sta togliendo i bambini ai migranti che cercano di superare il confine appeared first on Il Post.

Migranti - Oxfam : “La polizia francese maltratta e respinge in Italia i Bambini” : I minori non accompagnati che cercano di attraversare la frontiera nella zona di Ventimiglia vengono maltrattati dalla polizia francese. Appena presi in custodia, sono immediatamente rispediti indietro con procedure illegali per le leggi nazionali e internazionali: a denunciarlo un rapporto dell'Ong umanitaria Oxfam.Continua a leggere

Migranti : 48 soccorsi al largo di Crotone - ci sono 7 Bambini : Migranti: 48 soccorsi al largo di Crotone, ci sono 7 bambini Migranti: 48 soccorsi al largo di Crotone, ci sono 7 bambini Continua a leggere L'articolo Migranti: 48 soccorsi al largo di Crotone, ci sono 7 bambini proviene da NewsGo.