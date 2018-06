BAMBINA DI 4 ANNI CADE NELLE FOGNE E MUORE Grecia | campo profughi a Tebe | migranti

BAMBINA di 4 anni cade nelle fogne e muore/ Grecia - tragedia nel campo profughi di Tebe : Bambina di 4 anni cade nelle fogne e muore: Grecia, tragedia nel campo profughi di Tebe, a nord ovest di Atene. La piccola era scomparsa nella serata di lunedì, ritrovata poche ore dopo(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:33:00 GMT)

Napoli - abusi sessuali su BAMBINA di 3 anni : arrestato un 24enne : Un uomo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri di Nola, in provincia di Napoli, per presunti abusi sessuali ai danni di una bimba di tre anni. Secondo le indagini, coordinate dalla Procura di Nola, il giovane ha incontrato la minorenne casualmente in una casa e, rimasto da solo con lei nella stessa stanza, ha iniziato ad abusarne. Qualcuno però lo ha visto ed è scattata la chiamata alle forze dell’ordine. L’ipotesi è che la ...

Fortnite : riabilitazione per una BAMBINA di 9 anni caduta in dipendenza : Fortnite è il fenomeno videoludico del momento con 125 milioni di download, e naturalmente non può che essere sotto i riflettori.Come riporta Mirror.co, il gioco che ha catturato negli ultimi 6 mesi l'attenzione di milioni di giocatori, ha catturato anche l'attenzione di una bambina di nove anni, forse in maniera decisamente eccessiva.Come sappiamo tutto può dare dipendenza, i videogiochi non sono da meno, soprattutto se a giocare sono i bambini ...

Reggio Emilia - “abusi su BAMBINA di 4 anni” : pensionato di 67 anni ai domiciliari : Un pensionato di 67 anni è stato arrestato su ordine del gip di Reggio Emilia con l’accusa di aver abusato di una bimba che si trovava in villeggiatura assieme ai genitori. Il reato contestato all’uomo, arrestato dai carabinieri di Castelnovo Monti, è violenza sessuale aggravata. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l’episodio sarebbe avvenuto a metà del mese di maggio. I familiari della vittima hanno riferito che la ...

BAMBINA di 10 anni cade dalla seggiovia al Cimone : Una Bambina di dieci anni è ricoverata in condizioni che sarebbero critiche al Policlinico di Modena (la prognosi è riservata, sono ancora in corso accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita), dopo essere caduta da una seggiovia a Pian Del Falco, nel comprensorio del Monte Cimone, a Sestola, sull’Appennino Modenese. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18. La Bambina sarebbe caduta da un’altezza di diversi metri, più ...

Milano - sposa-BAMBINA del Bangladesh : padre condannato/ Tre anni e 9 mesi - maltrattava anche la moglie : Milano, sposa-bambina del Bangladesh: padre condannato. Tre anni e 9 mesi al padre-padrone, maltrattava anche la moglie, colei che ha denunciato il tutto(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:11:00 GMT)

Brescia - BAMBINA di 4 anni abbandonata in auto/ Salvata da 2 poliziotti : denunciata ragazza rumena : Brescia, bambina di 4 anni chiusa in auto, Salvata da 2 poliziotti: denunciata una ragazza per abbandono. E' accaduto quest'oggi nella città lombarda: è di origini rumene(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:12:00 GMT)

Roccaraso in lutto - è morta Iaia : la BAMBINA di 9 anni era affetta da neurobalstoma : Grazie al mondo dello sport nazionale ed internazionale: del calcio, del pattinaggio, della danza, dello sci, della pallavolo, del basket e del tennis, perché ha scelto di far parte della nostra ...

Roma - fascetta attorno al collo : grave BAMBINA di 3 anni/ La madre l’ha trovata cianotica riversa a terra : Roma, fascetta attorno al collo: grave bambina di 3 anni: la madre l’ha trovata cianotica riversa a terra. L'episodio si è verificato nella serata di venerdì nel quartiere San Giovanni(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 10:36:00 GMT)

Milano - salva la sua BAMBINA di 10 anni dal matrimonio combinato : Non poteva accettare che la sua bambina, a soli dieci anni, sposasse un uomo di ventidue. Una mamma che vive a Milano, come riferisce Il Giorno, per impedire che la figlia fosse portata in Bangladesh, il paese d’origine della sua famiglia, per un matrimonio troppo precoce con un parente molto più vecchio, ha strappato i passaporti e i documenti di viaggio che il padre aveva preparato per partire. Subito dopo ha preso coraggio ed è andata a ...

Verona - BAMBINA di 5 anni rischia di annegare in piscina/ Ultime notizie Malcesine : sfuggita agli zii - è grave : Verona, bambina di 5 anni rischia di annegare in piscina in un residence a Malcesine. Ultime notizie: era sfuggita agli zii, è grave ma non in pericolo di vita. La prognosi è riservata(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 00:12:00 GMT)