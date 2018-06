romadailynews

: Baldassarre: tutta Europa deve accogliere e dare futuro a persone: Di seguito le parole di… - romadailynews : Baldassarre: tutta Europa deve accogliere e dare futuro a persone: Di seguito le parole di… -

(Di martedì 19 giugno 2018): Italia ha svolto lavoro importante mentre navi raggiungevano destinazioni Roma – Di seguito le parole di Laura, assessore capitolino alla Persona, Scuola e Comunità solidale. “E’ un momento in cuil’fare la propria parte per continuare adunmigliore alle. I migranti non sono stati lasciati soli in mare perché lo Stato italiano ha svolto un ruolo mentre le navi raggiungevano la loro destinazione. È stata una risposta a una situazione che per l’Italia sta diventando insostenibile, una politica responsabilefare in modo che l’accoglienza sia diffusa”. “Con la sindaca Raggi da subito abbiamo lavorato per avere una situazione diversa su Roma- ha aggiunto-. Noi riteniamo che l’accoglienza debba essere di qualità e perché ciò avvenga i numeri ...