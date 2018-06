Balalaika – Belen nota il particolare hot dell’outfit di Ilary Blasi | la Rodriguez

Scivolone di Belen a ‘Balalaika’ : “cosa ne pensi di Di Maria?” - ma la Rodriguez parla della De Filippi! : Belen Rodriguez e la sua clamorosa gaffe a ‘Balalaika’: la showgirl argentina confonde Angel Di Maria con Maria De Filippi Belen Rodriguez è protagonista in questi giorni di ‘Balalaika‘, trasmissione della seconda serata del palinsesto Mediaset di commento ai Mondiali di Russia 2018. La showgirl argentina, dopo i commenti sulla sua Nazionale e su Leo Messi delle scorse puntate, cerca di cimentarsi in una discussione ...

Balalaika - gaffe di Belen. "Dì qualcosa su Di Maria". E lei pensa alla De Filippi : “Belen, dì qualcosa su Di Maria”. “No, su Maria no”. A Balalaika Belen Rodriguez confonde Angel Di Maria, centrocampista argentino del Paris Saint Germain, per Maria De Filippi. E la gaffe è clamorosa se si considera che il tema della discussione era proprio la nazionale del Paese d’origine della showgirl.Complici la Gialappa’s Band e il contesto generale, lo scivolone ha generato immediatamente reazioni divertite, trasformandone ...

Belen - raffica di gaffe a 'Balalaika' : Niente like per Balalaika , il programma di approfondimento calcistico sui Mondiali in Russia condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino . I correttivi apportati non sono sufficienti a promuovere né la ...

Balalaika - le battutine di Belen a Ilary non “scaldano” il programma : Balalaika, seconda puntata. E secondo tentativo (fallito) di alzare l’audience, dopo un esordio non proprio fenomenale e la marea di critiche sulle battute sessiste nei confronti di Belen, da parte di molti degli uomini presenti nel programma. Qualche giorno fa Paola Ferrari, in un lungo posto, aveva demolito il programma, accusandolo di maschilismo È tutto tranne che una trasmissione sui Mondiali di calcio. Una scelta editoriale legittima, per ...

Ilary Blasi senza mutande a Balalaika? Belen stuzzica la moglie di Totti : Ilary Blasi ha lasciato di nuovo il segno con il suo look. Per la seconda puntata di Balalaika, il nuovo programma di Canale 5 sui Mondiali di calcio in Russia, la moglie di Francesco Totti ha scelto una tuta nera molto aderente. Quasi una seconda pelle, che ha messo ben in mostra il fisico perfetto della conduttrice romana. Nel corso della serata Belen Rodriguez, nel cast fisso della trasmissione, non ha perso occasione per stuzzicare la ...

Balalaika : dopo il Mago Forest - anche Gerry Scotti esagera su Belen : Gerry Scotti è stato tra gli ospiti della prima puntata di Balalaika, andata in onda venerdì sera dopo il match Portogallo-Spagna. Il conduttore televisivo, come è suo solito fare, è...

Balalaika - Paola Ferrari massacra il debutto : «Dopo un’ora chiedo a Mediaset di vedere l’immagine di Ronaldo. Belen….» : Balalaika Al diavolo il fair play. Paola Ferrari è entrata in scivolata non appena i giocatori della squadra ‘avversaria’ hanno toccato palla. Ieri sera, la giornalista sportiva Rai non ha risparmiato pungenti critiche alla puntata d’esordio di Balalaika, il programma di seconda serata in onda su Canale5 in occasione dei Mondiali di Russia (qui gli ascolti flop). Le proprie critiche alla trasmissione condotta da Ilary Blasi e ...

