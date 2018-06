Autoricambi online - Rhiag in campo con Ricambia

quattroruote

(Di martedì 19 giugno 2018) l mercato degliha raggiunto, nel 2017, un giro daffari di 484 milioni di euro. E nel 2018 dovrebbe toccare, secondo le previsioni, i 610 milioni, il 26% in più. In totale sono stati ben 4 milioni e mezzo i consumatori italiani ad aver fatto almeno un acquisto, nel 2017, in questo settore merceologico. Un settore ad alto tasso di crescita e nel quale ha deciso di entrare, da oggi, un big della distribuzione professionale di ricambi come, società leader nellautomotive aftermarket in Italia e in Europa, oggi parte del gruppo americano Lkq Corporation. Si tratta di(www..com), un portale, anche "mobile friendly", dedicato ai normali consumatori (niente partite Iva, nemmeno liberi professionisti o agenti di commercio, per ora) forte di un catalogo già ricco e che promette di essere costantemente aggiornato con i modelli di auto che ...