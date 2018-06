Auto colpisce tre vetture e si ribalta | donna ferita in corso XXV Aprile

Cade un frammento di calcestruzzo dal pilone della tangenziale e colpisce Auto : tragedia sfiorata in via Pigna : tragedia sfiorata questa notte in via Pigna a Napoli, dove un frammento di calcestruzzo si è staccato dal pilone della tangenziale colpendo un auto in corsa. Da quanto di è appreso dai primi soccorsi ...

Meda - nudo e armato di spranga colpisce i passanti e spacca Auto - poi si getta nel vuoto : sceso in strada completamente nudo, con in mano una spranga. Imbottito di droga, ha ferito tre passanti, distrutto numerose auto in sosta. Poi si è arrampicato su un balcone e si è lanciato da un'...

Milano : con l’Auto colpisce 10 vetture - scappa e lascia l’amico in coma : Milano: con l’auto colpisce 10 vetture, scappa e lascia l’amico in coma Al volante un egiziano che è stato rintracciato poco dopo a casa sua, mentre il passeggero rimasto ferito nell’incidente è stato portato in ospedale Continua a leggere