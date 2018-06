Audi R8 | - Proseguono i collaudi per il facelift

quattroruote

Audi A6 - Proseguono i collaudi su strada

(Di martedì 19 giugno 2018)i test su strada per la versione aggiornata dell'R8. Il restyling della sportiva tedesca, che potrebbe non avere un erede in futuro, sembra davvero di lieve entità, ma non sono ancora confermate eventuali evoluzioni dei powertrain.Frontale evoluto, le novità sono in coda. I due esemplari protagonisti delle foto spia sono protetti da pellicole che nascondono i paraurti e parte delle fiancate, nelle zone dove dovrebbero concentrarsi le novità stilistiche. Il taglio delle prese d'aria anteriori sembra semplificato rispetto alla versione attuale, mentre al posteriore troviamo un'inedita fascia unica sotto ai gruppi ottici che integra gli sfoghi d'aria e la targa. L'altra novità di rilievo è la presenza dei terminali di scarico ovali, ben più grandi e aggressivi rispetto a quelli attuali integrati nel paraurti. La presenza dell'alettone su una delle due vetture, dotata anche ...