Audi - Bram Schot nominato Ceo ad interim

quattroruote

(Di martedì 19 giugno 2018) Il board dell', riunito d'urgenza dopo l'arresto del Ceo, Rupert Stadler, nell'ambito dell'inchiesta sul Dieselgate, ha deciso di nominare Ceo adShot, attuale responsabile delle vendite e del marketing della Casa dei Quattro anelli.Stadler in stato di fermo. L'arresto di Stadler, secondo quanto riportato dal Sueddeutsche Zeitung, sarebbe stato deciso dopo una serie d'intercettazioni telefoniche e dopo la perquisizione del suo appartamento. Non è ancora stata diffusa alcuna notizia sull'eventuale rinvio a giudizio: la detenzione, in attesa dell'udienza, potrebbe durare fino a tre mesi. L'accusa potrebbe essere quella di occultamento delle prove, ma rimane per ora la presunzione d'innocenza. L'inchiesta della Procura di Monaco è molto più ampia e coinvolgerebbe altri dirigenti del Cda con l'accusa di frode e pubblicità ingannevole.