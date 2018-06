Attivista LGBT minacciata | ' Pedala che ti arriva un colpo di pistola'

Blastingnews

: Legale e attivista #Lgbt denuncia: minacce di morte su #Facebook - Agenzia_Ansa : Legale e attivista #Lgbt denuncia: minacce di morte su #Facebook - leahsilverleaf : RT @violetta_b: L'attivista #CathyLaTorre sta ricevendo minacce gravissime legate alla sua identità e al suo lavoro di difesa e sensibilizz… - Cruzza5 : RT @unoscribacchino: 'Cathy pedala che presto mentre pedali ti arriverà un colpo di pistola sulla fronte. Nessun compromesso con le lesbich… -

(Di martedì 19 giugno 2018) L'avvocatessa Cathy La Torre,, ha ricevuto minacce di morte via Facebook da un account fake, privato e senza foto: 'che mentre pedali tiundiin fronte. Nessun compromesso con le lesbiche, nessuno". La giovane donna omosessuale si è recata presso le forze dell'ordine per denunciare il fatto. L'indignazione e la paura dell''Questo è il buongiorno che mi è stato inviato. Mi recherò immediatamente alla Digos, dal momento che le ultime minacce serie le ebbi cinque anni fa, e ho un gran timore, dal momento che si parla delle mie abitudini, ossia muovermi solo in bicicletta. Provo paura perché sono terrorizzata dalle armi, non riesco a guardarle persino in foto, e chiunque mi conosca lo sa bene: ne ho una vera e propria fobia. Ho timore in quanto si tratta di una minaccia di morte fatta senza alcun ripensamento'. Continua il commento ...