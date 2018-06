ATP Queen’s – Murray | un anno dopo… Il ritorno è con sconfitta | Nick Kyrgios trionfa in

sportfair

(Di martedì 19 giugno 2018)batte in tre set Andy, dopo il lungo stop il tennista inglese torna sull’erba di Londra: rientro conper l’ex numero uno Andydopo il complicato infortunio all’anca, che l’ha tenuto fuori dai campi per circa un, è tornato a giocare. Grande attesa c’era per il rientro dell’inglese in gara, il quale ha però rimediato unacontro il temibile. Nel match valido per i sedicesimi di finale del torneo ATP Queen’s di Londra, l’ex numero uno al mondo ha affrontato l’australiano che ha vinto il match con il risultato di 2-1. Il primo set si è concluso sul parziale di 6-2 perperò prende le misure all’avversario e si mette in tasca al tie-break il secondo set, il terzo intervallo al contrario vede tornare in carica, che dopo 2 ore e 41 minuti si ...