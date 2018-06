ATP Halle – Borna Coric sorprende Alexander Zverev | il croato si aggiudica la sfida

ATP Halle – Andreas Seppi si aggiudica il derby azzurro : Berrettini sconfitto all’esordio : Andreas Seppi si aggiudica il derby azzurro all’esordio ad Halle : il tennista altoatesino batte Berrettini in due set Per Matteo Berrettini era destino, il cammino nell’ATP di Halle doveva concludersi presto. Eliminato nell’ultimo turno di qualificazione e poi ripescato da lucky loser, il giovane tennista azurro è stato sconfitto all’esordio nel torneo tedesco da Andreas Seppi . Il tennista altoatesino ha conquistato il derby azzurro imponendosi ...

Tennis - ATP Halle 2018 : Andreas Seppi vince il derby contro Matteo Berrettini. Il bolzanino agli ottavi di finale : Andreas Seppi fa valere la sua esperienza nel derby tricolore contro Matteo Berrettini, valido come primo turno dell’ATP di Halle (Germania). Il n.50 ATP ha superato il n.81 del mondo (lucky loser) con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 35 minuti di partita. Una prestazione solida quella di Andreas , più a proprio agio sull’erba rispetto al suo giovane avversario. Il bolzanino , con questo risultato, si qualifica agli ottavi di finale ...

ATP Halle – Roger Federer piega Aljaz Bedene e avanza agli ottavi : Roger Federer accede agli ottavi di finale dell’ATP di Halle: sull’erba tedesca, il campione svizzero batte Bedene in 2 set Dopo aver trionfato a Stoccarda, Roger Federer si sposta ad Halle e bagna l’esordio con una vittoria. Sull’erba tedesca, Federer tornato numero 1 al mondo, piega il giovane Aljaz Bedene (numero 72 del ranking mondiale) con il punteggio di 6-3 / 6-4 in poco più di un’ora. Federer, che per avere la certezza di restare numero ...