Atletico Madrid | Griezmann ammette | “capisco la rabbia dei tifosi circa l’incertezza sul

Calciomercato Atletico Madrid - rinnovano Griezmann e Hernandez. C'è la firma di Lemar : Atletico Madrid grande protagonista nelle ultime ore del Calciomercato, tra acquisti ormai definiti come quello di Thomas Lemar e i rinnovi di due grandi protagonisti delle ultime stagioni: Lucas ...

Uefa sanziona Atletico Madrid per striscione razzista : La Uefa ha sanzionato oggi l’Atletico Madrid con la parziale chiusura del suo stadio a causa di uno striscione razzista dei suoi tifosi nella finale di Europa League, lo scorso maggio. La squadra spagnola dovrà quindi chiudere nella prossima partita casalinga settori dello stadio Wanda Metropolitano che includono almeno 3.000 posti oltre a dover pagare una multa di 2.000 euro per il lancio di bengala. L’Atletico Madrid, guidato ...

Calciomercato Atletico Madrid : Griezmann annuncia il suo futuro : L’attaccante della Francia e dell’Atletico Madrid Antoine Griezmann, ambito dal Barcellona, ha annunciato che giovedì sera svelerà in un una conferenza stampa la decisione sul suo futuro. “Siete tutti un po’ stanchi dei commenti che dicono che me ne vado o che rimango… La verità è ciò che dirò ora”, dice Griezmann in un video pubblicato sull’account Twitter del canale Cero di Movistar+ su cui annuncerà ...

Hyundai è il nuovo sponsor di manica dell’Atletico Madrid : Dopo quello con il Chelse la casa automobilistica Hyundai ha siglato un accordo con l'Atletico Madrid per diventare il nuovo sponsor di manica. L'articolo Hyundai è il nuovo sponsor di manica dell’Atletico Madrid è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato : Lemar è il primo colpo dell’Atletico Madrid [CIFRE e DETTAGLI] : Thomas Lemar è il primo colpo dell’Atletico Madrid sul mercato estivo. Il club ‘colchonero’, secondo quanto scrive L’Equipe, ha trovato l’accordo con il Monaco e con il giocatore per il trasferimento da Montecarlo in Spagna. L’operazione sarà ufficializzata nei prossimi giorni. Lemar era a un passo dal Liverpool nel mercato di gennaio: il suo cartellino viene valutato intorno ai 65 milioni. Nell’ultima ...

Atletico Madrid - ecco il colpo Lemar : accordo con il Monaco : ROMA - Atletico Madrid e Monaco hanno ufficializzato la definizione dell'affare Thomas Lemar. Il principio d'accordo verrà formalizzato nei prossimi giorni quando dovrebbe esser svelata anche l'entità ...

Atletico Madrid-Suso - scatta il pressing. No del Milan ma c'è la clausola : Era nell'aria già da settimane, ma adesso il forcing sarebbe iniziato. L'Atletico Madrid ha avviato il pressing su Suso. Condizionale obbligatorio, perché la stampa spagnola non ha dubbi mentre dagli ...