Atletica | Irene Siragusa | “Agli Europei punto alle finali nei 100 e nei 200 metri e penso

Atletica - Irene Siragusa pazzesca : 11.21 - seconda italiana di sempre e Levorato nel mirino! 4×400 maschile al top - Grenot batte Felix : Irene Siragusa giganteggia in maniera incredibile al Memorial Coscioni di Orvieto e corre i 100 metri in un eccellente 11.21 . La toscana, approfittando di 1.1 m/s di vento a favore, ha riscritto un pezzetto di storia della nostra Atletica leggera: questa è infatti la seconda prestazione italiana di tutti i tempi, inferiore soltanto al record nazionale siglato da Manuela Levorato (11.14 nel 2001). La quasi 25enne (spegnerà le candeline tra sei ...

