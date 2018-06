Atletica | Gianmarco Tamberi torna in gara a Buhl | “Il primo passo della mia rinascita”

oasport

(Di martedì 19 giugno 2018)in pedana: venerdì sera l’azzurro del salto in alto sarà in, in Germania. Tre anni fa quella stessa pedana gli ha dato lo slancio verso la svoltasua carriera prima che un brutto infortunio spezzasse il suo sogno chiamato Olimpiadi di Rio. Il marchigiano ha raccontato al sito FIDAL: “Quella è stata lain cui mi sono reso conto che potevo volare, la mia grande svolta. Avevo fatto “solo” 2,28, ma quando rivedo il video di quel salto mi impressiono per il margine che c’era tra me e l’asticella. Una sensazione strepitosa. Da lì poi è partita un’escalation che in poco più di un mese mi ha portato fino al 2,37 record di Eberstadt. Sì, diciamo che anel 2015 è nato Gimbo e spero che venerdì sia ilmia rinascita“. Sulle sue condizioni fisicheha dichiarato: “Ora ...