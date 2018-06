Atletica – Europei U18 | i convocati azzurri per Gyor

Atletica - Filippo Tortu : “A Madrid un’occasione importante. Per gli Europei dovrò decidere tra 100 e 200” : Qualche giorno di pausa per Filippo Tortu dopo il Golden Gala, per dedicarsi anche allo studio e alla patente: “Dopo la serata all’Olimpico, sembrava avere addosso uno zaino: non andava avanti. Ora si è liberato della zavorra ed è tornato consapevole di quello che può fare” dice papà Salvino a Tuttosport. Ora però si torna a far sul serio: tantissimi appuntamenti in calendario per andare verso gli Europei di Berlino. Venerdì 22 ...

Atletica – Rieti - agli Europei U18 test importanti per gli azzurri : Rieti: arriva la carica tricolore degli Allievi! Da venerdì 15 a domenica 17 giugno, test importanti in vista degli Europei U18: Iapichino nel lungo, Gherardi-Kaddari nella velocità con Guglielmi e Benati, ostacoli per Besana, Musci nei lanci Un’onda azzurra di giovani talenti è pronta ad animare i Campionati Italiani Allievi, da venerdì 15 a domenica 17 giugno a Rieti, 53esima edizione della rassegna tricolore dedicata alla categoria e banco di ...

Atletica - Filippo Tortu : “Battere i record di Mennea? Non ci penso - correre sotto i 10” sarebbe straordinario. Una medaglia agli Europei? Punto in alto…” : Filippo Tortu è indubbiamente il fenomeno del momento. Dopo il roboante 10.03 corso a Savona e l’esaltante 10.04 siglato al Golden Gala di Roma, il 19enne è entrato in una nuova dimensione e sogna a occhi aperti sui 100 metri. Il brianzolo viene già designato come l’erede di Pietro Mennea e tutta l’Italia punta su di lui per tornare a risplendere nell’Atletica leggera dopo anni molto difficili. Filippo si è aperto nella ...

Atletica - Tortu : obiettivo Europei. Ma serve gestione all Bolt : ROMA - Una goccia alla volta, la solita storia dei centimetri che curvano il tempo e cambiano la vita, la tua e quella degli altri. Filippo Tortu gioca con il fuoco, gli altri però più di lui. Lui non ...

Atletica - Filippo Tortu : “Sogno di abbattere il muro dei 10”. Jacobs mi ha stimolato - agli Europei possiamo fare cose super” : Ieri Filippo Tortu ha riscritto la storia dell’Atletica italiana, andando a realizzare al meeting di Savona lo straordinario tempo di 10.03 nei 100 metri, il secondo migliore di tutti i tempi per un italiano, alle spalle solo del leggendario Pietro Mennea, che fece 10.01 nell’ormai lontano 1979. Una prestazione davvero memorabile per 19enne che ha analizzato così la sua prova: “Devo essere onesto: non me lo aspettavo – ha dichiarato alla ...

Atletica - Filippo Tortu : “Gara eccezionale - 10.03 mi ha sorpreso! Obiettivo? Gli Europei” : Filippo Tortu non ha quasi parole per l’impresa compiuta oggi pomeriggio a Savona. Il 19enne ha corso i 100 metri in un fantasmagorico 10.03, portandosi a due centesimi dal record della leggenda Pietro Mennea. Il brianzolo, ora diventato il secondo italiano più veloce di tutti i tempi, è incredulo per quanto realizzato al Fontanassa come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport: “È stata una gara eccezionale. ...

Atletica - Filippo Tortu corre 10.16 al debutto stagionale. Buona prestazione all’esordio verso gli Europei : C’era grande attesa attorno al debutto stagionale di Filippo Tortu e la promessa dell’Atletica leggera italiana non ha deluso le aspettative della vigilia. Il 19enne brianzolo non gareggiava all’aperto dallo scorso agosto quando disputò la semifinale dei Mondiali sui 200 metri. Oggi a Rieti ha corso i 100 metri in un ottimo 10.16 (con però 1,5 m/s di vento a favore): si tratta del suo secondo miglior tempo, a un solo centesimo ...

Atletica - Libania Grenot corre sotto i 52” : buon 51.93 a Clermont - Panterita verso gli Europei : Libania Grenot si sta preparando al meglio in vista degli Europei 2018 di Atletica leggera dove vuole conquistare il terzo titolo consecutivo sui 400 metri. La Panterita, infatti, sta attraversando un buon momento di forma come testimonia il 51.93 corso a Clermont: l’azzurra ha migliorato il proprio stagionale di ben sei decimi (52.54 due settimane fa sempre sulla pista della Florida) venendo battuta soltanto dalla 23enne giamaicana ...

Atletica - Elena Vallortigara : “Mi sono sbloccata con 1.95 - tornata dopo mille infortuni. Agli Europei non sarò comparsa” : Elena Vallortigara è tornata a ottimi livelli dopo alcune stagioni complicate: nel 2010 aveva vinto il bronzo ai Mondiali allievi di Ostrava e aveva poi saltato 1.91. Sembrava l’inizio di una parabola ascendente, poi si sono perse le tracce di questa vicentina che nel weekend è riemersa. A 26 anni è riuscita a saltare 1.95 a Caorle, facendo ben sperare per il prossimo futuro. La ragazza, che ora detiene la miglior prestazione mondiale ...

Atletica : record italiano under 23 sui 5000m per Yeman Crippa. Sesto azzurro di sempre - pass per gli Europei di Berlino : L’Italia torna a farsi vedere nel mezzofondo dell’Atletica. A trovare una grande performance nella notte del Bel Paese nei 5000 metri è stato Yeman Crippa: l’azzurro, classe 1996, di origini etiopi, ha timbrato il nuovo primato nazionale under 23 per la specialità. 13:18.83 il tempo con il quale ha trovato la quarta piazza nel Payton Jordan Invitational di Palo Alto (California), meeting statunitense. Spettacolare miglioramento ...