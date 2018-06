Associazione Coscioni | il premio No Barriere al nuotatore disabile Salvatore

Dall’eutanasia alla cannabis - la lettera appello dell’Associazione Coscioni ai parlamentari “per nuove conquiste civili” : Riceviamo e pubblichiamo l’appello-invito dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica ai parlamentari. Ai Deputati e Senatori della XVIII Legislatura All’apertura della nuova legislatura, ci pare importante fare un punto – con tutti i parlamentari interessati – sulle possibilità di compiere passi avanti (ed evitare passi indietro) sul fronte delle libertà civili e di ricerca. Siamo lieti dunque ...

40 anni di LEGGE 194 : il video dell'Associazione Luca Coscioni : LaPresse, L'Associazione Luca Coscioni, in prima linea nella tutela delle libertà civili, ha realizzato una serie di video tutorial pensati per fornire a quante più donne possibile una corretta ...

Aborto - il video tutorial multilingue dell’Associazione Luca Coscioni : “Libera di scegliere - il corpo è tuo” : L’Associazione Luca Coscioni ha realizzato una serie di video tutorial pensati per fornire a quante più donne possibile una corretta informazione sulle modalità di interruzione volontaria di gravidanza. Per questo la campagna è stata realizzata in 6 lingue: Italiano, arabo, francese, spagnolo, inglese, romeno e verrà diffusa da oggi sui canali social dell’Associazione tramite l’hashtag #liberadiscegliere L'articolo Aborto, il video ...

Biotestamento - Associazione Coscioni in piazza per la piena applicazione del fine vita – La guida per capire come fare : Una mobilitazione nazionale per la campagna a favore dell’eutanasia e per la piena applicazione del testamento biologico. Sabato 21 aprile l’Associazione Luca Coscioni sarà in 120 piazze italiane per una doppia raccolta firme. La prima chiede una immediata calendarizzazione della proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell’eutanasia. La seconda invece riguarda le Disposizioni ...

L'Associazione Luca Coscioni plaude all'assoluzione di Fidenato : Relativamente all'assoluzione del leader di Agricoltori Federati, Giorgio Fidenato , perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato" interviene Associazione Luca Coscioni , una delle realtà ...