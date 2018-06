Ascolti tv 18 giugno 2018 | Tutto può succedere 3 parte bene

Ascolti tv lunedì 18 giugno 2018 : Prime Time Su Rai 1 Tutto può succedere 3, prima puntata (recensione), ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 NCIS .000, %. Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Via dall'incubo ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Tunisia - Inghilterra ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Balalaika .000, %. Su Italia 1 Il film Mi presenti ...

Ascolti TV | Lunedì 18 giugno 2018. Tunisia – Inghilterra al 27.8%. Tutto può Succedere 3 si difende - partendo dal 15.9% : Tutto può Succedere 3 - Pietro Sermonti e Alessandro Tiberi Su Rai1 Tutto può Succedere 3 ha conquistato 3.254.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 Tunisia – Inghilterra ha raccolto davanti al video 6.273.000 spettatori pari al 27.8% di share e a seguire Balalaika ne ha conservati .000 (%). Su Rai2 NCIS ha interessato .000 spettatori pari al % di share e Squadra Speciale Cobra 11 .000 (%). Su Italia 1 Mi Presenti i Tuoi? ha ...

Ascolti TV | Lunedì 18 giugno 2018 : Tutto può Succedere 3 - Pietro Sermonti e Alessandro Tiberi Su Rai1 Tutto può Succedere 3 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Tunisia – Inghilterra ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share e a seguire Balalaika ne ha conservati .000 (%). Su Rai2 NCIS ha interessato .000 spettatori pari al % di share e Squadra Speciale Cobra 11 .000 (%). Su Italia 1 Mi Presenti i Tuoi? ha intrattenuto .000 ...

Ascolti tv ieri - Tutto può succedere vs Tunisia – Inghilterra | Dati Auditel 18 giugno 2018 : Auditel ieri 18 giugno, sfida tra Tutto può succedere 3 e Mondiali di calcio su Canale 5 Grande attesa per gli Ascolti tv di ieri, 18 giugno 2018. Perché? In primis per le tante le polemiche contro ‘mamma’ Rai per la decisione di mandare in onda in questo periodo le nuove puntate di Tutto può succedere 3. La fiction, oltreTutto, è stata caricata, per intero, da giorni e giorni già su Rai Play e molti fan l’hanno già vista ...

Ascolti tv 17 giugno 2018 : Balalaika non decolla - Non è l’Arena chiude bene : Balalaika, Ascolti tv 17 giugno 2018: ieri sera lo show sui Mondiali visto da 1,9 milioni di telespettatori Da un lato Belén con Balalaika. Dall’altro Corona a Non è l’Arena. Questo quanto successo sul piccolo schermo domenica 17 giugno 2018. Ma come sono andati gli Ascolti tv? Ieri sera, il secondo appuntamento con lo show sui […] L'articolo Ascolti tv 17 giugno 2018: Balalaika non decolla, Non è l’Arena chiude bene ...

I migliori anni vs Domenica Live : Ascolti pomeriggio 17 giugno : La Domenica pomeriggio, Canale 5 e Rai 1 sono tornati a scontrarsi con due dei loro programmi “di punta”. Dal 10 giugno, infatti, è di nuovo “guerra” tra le due reti avversarie, che stavolta hanno schierato da una parte la regina del trash Barbara d’Urso con il suo Domenica Live, dall’altra l’elegante Carlo Conti con il varietà I migliori anni. Ovviamente stiamo parlando de “il meglio di” ...

Ascolti TV | Domenica 17 giugno 2018. Brasile – Svizzera al 36.3% - I Bastardi di Pizzofalcone 10.5% - Giletti 9.2%. Balalaika al 12.6% : Brasile - Svizzera I dati auditel di Domenica 17 giugno 2018 saranno diffusi più tardi a causa di un inconveniente tecnico. Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.007.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5 Brasile – Svizzera ha raccolto davanti al video 7.461.000 spettatori pari al 36.3% di share e a seguire Balalaika – Dalla Russia col Pallone ha intrattenuto 1.907.000 spettatori con il 12.6% di share. Su ...

Ascolti TV | Domenica 17 giugno 2018. Brasile – Svizzera al 36.3% - I Bastardi di Pizzofalcone 10.5% - Giletti 9.2% : Brasile - Svizzera I dati auditel di Domenica 17 giugno 2018 saranno diffusi più tardi a causa di un inconveniente tecnico. Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.007.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5 Brasile – Svizzera ha raccolto davanti al video 7.461.000 spettatori pari al 36.3% di share. Su Rai2 Scomparsa nel nulla ha catturato l’attenzione di 1.532.000 spettatori (7.1%). Su Italia 1 Ti Presento i ...

Ascolti TV | Domenica 17 giugno 2018. Brasile – Svizzera al 36.3% - I Bastardi di Pizzofalcone 10.5% : Brasile - Svizzera I dati auditel di Domenica 17 giugno 2018 saranno diffusi più tardi a causa di un inconveniente tecnico. Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.007.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5 Brasile – Svizzera ha raccolto davanti al video 7.461.000 spettatori pari al 36.3% di share. Su Rai2 Scomparsa nel nulla ha catturato l’attenzione di 1.532.000 spettatori (7.1%). Su Italia 1 Ti Presento i ...

Ascolti tv domenica 17 giugno 2018 : prosegui la letturaAscolti tv domenica 17 giugno 2018 pubblicato su TVBlog.it 18 giugno 2018 09:45.

Ascolti TV | Domenica 17 giugno 2018 : Brasile - Svizzera Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Brasile – Svizzera ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Scomparsa nel nulla ha catturato l’attenzione di .000 spettatori. Su Italia 1 Ti Presento i Miei ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata ha raccolto davanti al video ...

Ascolti tv ieri - I bastardi di Pizzofalcone vs Brasile-Svizzera vs Non è l’arena | Dati Auditel 17 giugno 2018 : Auditel 17 giugno 2018, bastardi di Pizzofalcone, Brasile vs Svizzera e Non è l’arena. Chi vince la gara Ascolti tv? Come è andata la sfida, secondo gli Ascolti tv di ieri, 17 giugno 2018, fra la replica de I bastardi di Pizzofalcone e la partita dei Mondiali di Calcio che ha visto contrapporsi Brasile e Svizzera? Come è andata, poi, la seconda puntata di Balalaika? Ad inserirsi fra i due contendenti è sicuramente stato anche Massimo ...

Ascolti tv sabato 16 giugno 2018 : Prime Time Su Rai 1 Cavalli di battaglia, in replica, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Non toccate la mia casa ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Ulisse - Il Piacere della scoperta ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 La serie Le verità nascoste ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Croazia – Nigeria ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Sabato 16 giugno 2018. Italia 1 al 22% con Croazia – Nigeria. Cavalli di Battaglia 12.2% - flop Le Verità Nascoste (7.6%) : Croazia - Nigeria Su Rai1 la replica di Cavalli di Battaglia ha conquistato 1.926.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.370.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Rai2 Non toccate la mia casa ha interessato 1.230.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Croazia – Nigeria ha intrattenuto 4.114.000 spettatori (22%). Su Rai3 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha ...