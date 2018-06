Arriva PlayStation Hits | una selezione dei migliori titoli PS4 ad un ottimo prezzo

Creed : Rise To Glory - Arriva su PlayStation VR un titolo dedicato alla boxe : Lo sviluppatore Survios ha annunciato l'arrivo di Creed: Rise to Glory, titolo di boxe dedicato alla realtà virtuale, il gioco sarà infatti giocabile per PlayStation VR riporta VRfocus..Indossato il visore, entreremo sul ring e potremo provare in prima persona l'allenamento del leggendario Rocky Balboa in questo coinvolgente titolo sportivo.Potremo infatti allenarci con un giovane Rocky Balboa, personaggio ben diverso dal burbero Rocky ...

PlayStation 4 Arriva a fine vita : Già pronta la PS5? : PlayStation 4 arriva alla fine del suo ciclo vitale dopo 3 versioni rivisitate. Sony già sta preparando il terreno per la PS5 che uscita tra il 2019 ed il 2020 Sony PS5 alle porte. La PlayStation 4 arriva al fine vita con l’ultimo modello Pro John Kodera, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, durante […]

Stardew Valley sta per Arrivare anche su PlayStation Vita : Abbiamo sentito parlare per la prima volta di una possibile versione PS Vita di Stardew Valley lo scorso anno e, in seguito, è stata confermata a dicembre del 2017. Oggi, lo sviluppatore ConcernedApe e l'editore Chucklefish annunciano che il gioco uscirà finalmente sulla portatile di Sony il 22 maggio.Come riporta Dualshockers, secondo gli sviluppatori, Stardew Valley supporta anche il cross-buy, quindi i giocatori che acquistano il gioco su PS ...

God of War - Playstation 4/ Arriva l'easter egg di Avengers : Infinity War con il Guanto dell'infinito : God of War, Playstation 4: Arriva l'easter egg di Avengers: Infinity War con il Guanto dell'infinito. Nuove sorprese nel videogioco dell'anno in esclusiva per la Sony.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:41:00 GMT)