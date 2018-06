Arriva in Italia la seconda edizione di Campus Party

YouTube Premium Arriva in Italia con Cobra Kai e Impulse ma solo in inglese e senza sottotitoli : L'universo di YouTube si espande. arriva in Italia YouTube Premium, la versione a pagamento di YouTube attiva già da qualche mese negli Stati Uniti, in Australia e in pochi altri paesi, che include sia YouTube Music che gli Originals della piattaforma di Google, ovvero quelle serie tv e quei film disponibili unicamente sulla piattaforma.Il costo del servizio è comune a tutti i paesi in cui è stato lanciato con il solo YouTube Music che costa ...

Alexa Skills Kit e Voice Service Arrivano in Italia - Amazon si prepara al debutto : Amazon Alexa si avvicina sempre di più al debutto in Italia: Alexa Skills Kit e Alexa Voice Service sono ora disponibili nel nostro Paese e permettono a sviluppatori e aziende di preparare i loro prodotti in tempo per il lancio. L'articolo Alexa Skills Kit e Voice Service arrivano in Italia, Amazon si prepara al debutto proviene da TuttoAndroid.

Youtube Music e Premium Arrivano in Italia / Come funzionano? Tariffe e info sul nuovo servizio : Youtube Music e Premium arrivano in Italia, Come funzionano? Tariffe e info sul nuovo servizio a disposizione degli utenti. Nei pacchetti oltre alla Musica anche show televisivi.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Quando Arriva Lucifer 4 in Italia su Netflix? Confermato il numero di episodi e la possibilità di nuove stagioni : C'è la possibilità di vedere Lucifer 4 in Italia su Netflix? La serie è stata salvata e rinnovata dal rinomato colosso di streaming nella serata di venerdì, ma mentre i fan hanno potuto gioire, lo staff si è già messo al lavoro sulla nuova stagione. Gli showrunners Joe Henderson e Ildy Modrovich sono stati intervistati da TVLine - tra i media che hanno ampiamente supportato il movimento #SaveLucifer - al quale hanno spiegato i loro piani ...

Google sfida Amazon e Spotify - YouTube Music Arriva anche in Italia : Il servizio in streaming disponibile in 17 Paesi, tra cui l'Italia. Nella versione free con pubblicità e premium a pagamento (a 9,99 euro al mese) senza annunci e offline

YouTube Music E YouTube Premium Arrivano In Italia : YouTube Music E YouTube Premium Arrivano In Italia. Ecco tutti quello che devi sapere su YouTube Music E YouTube Premium. Quanto costa YouTube Music E YouTube Premium? YouTube Music E YouTube Premium Finalmente ci siamo: dopo una breve attesa, YouTube Music e YouTube Premium sono ora disponibili anche in Italia. YouTube Music Ufficiale: Cosa E’, Come Funziona, Quanto Costa Da oggi anche […]

Arrivano in Italia YouTube Music e Premium - ecco come funzionano : Continua il piano di YouTube di diversificare la sua piattaforma a livello internazionale: se la società di Google basa la gran parte della sua forza sulla fruizione di video di qualsiasi natura, i suoi sforzi negli ultimi anni si sono concentrati negli investimenti su due servizi aggiuntivi a pagamento, uno dedicato alla Musica e uno alle produzioni originali. Dopo il lancio negli Stati Uniti e in altri mercati selezionati (Australia, Nuova ...

YouTube Music e YouTube Premium Arrivano in Italia : ecco costi e abbonamenti : Come un fulmine a ciel sereno, Google ha annunciato l'arrivo di YouTube Music e YouTube Premium in Italia tramite un post sul suo blog ufficiale. L'articolo YouTube Music e YouTube Premium arrivano in Italia: ecco costi e abbonamenti proviene da TuttoAndroid.

B-Team - Arriva in Italia la webserie di Grey’s Anatomy : Indietro 18 giugno 2018 2018-06-18T16:22:56+00:00 ROMA – arriva anche in Italia B-Team, la webserie di Grey’s Anatomy. Protagonisti gli specializzandi che il pubblico ha conosciuto nel corso della quattordicesima stagione del medical drama. A dirigerli Sarah Drew (April Kepner), al suo debutto come regista. Da domani, gli episodi saranno disponibili sul sito www.foxlife.it. Sei in tutto, […] L'articolo B-Team, arriva in Italia la webserie ...

Arriva Patrick Melrose su Sky Atlantic - la serie con Benedict Cumberbatch da luglio in Italia : Sbarca finalmente in Italia la nuova serie con Benedict Cumberbatch: Arriva Patrick Melrose su Sky Atlantic. Dopo la buona accoglienza negli Stati Uniti, la miniserie ispirata ai romanzi semi-autobiografici di Edward St Aubyn, creata dallo scrittore, sceneggiatore e autore televisivo inglese David Nicholls, fa il suo debutto anche nel nostro Paese. Lo Sherlock del piccolo schermo veste i panni dell'omonimo protagonista, un tossicodipendente ...

Prima di Grey’s Anatomy 15 Arriva in Italia la web serie sugli specializzandi diretta da Sarah Drew : trama e cast : Il finale della quattordicesima stagione va in onda il 18 giugno in Prima serata su FoxLife (canale 114 di Sky), ma Prima che debutti Grey's Anatomy 15 il prossimo autunno ad allietare l'attesa del pubblico ci sarà un bel riempitivo. Si tratta dello spin-off ideato e prodotto per il web, dal titolo Grey's Anatomy: B Team, che sarà reso disponibile per la visione in streaming in Italia sul sito online dell'emittente, ...

Gli Spandau Ballet Arrivano in Italia con tre date esclusive: Alla notizia seguono un best di inediti e un tour che li porta in giro per il mondo fino al 2014.