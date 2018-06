Ariana Grande | qual è la tua cover preferita di tutti i suoi album? VOTA!

Ariana Grande : ecco perché la copertina di “Sweetener” è sottosopra : C'entra un suo Grande amico <3 The post Ariana Grande: ecco perché la copertina di “Sweetener” è sottosopra appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande ha la miglior risposta per chi la critica sulla canzone dedicata Pete Davidson : Top!

Ariana Grande ha svelato la copertina del nuovo album "Sweetener" ed è bellissima : via GIPHY È proprio lì che la cantante di "No Tears Left To Cry" ha deciso di svelare al mondo intero la cover del disco . La copertina raffigura un primo piano di Ariana - ancora dai capelli biondo ...

Ariana Grande ha svelato la copertina del nuovo album "Sweetener" ed è bellissima : <3 <3 <3

Svelata la tracklist di Sweetener di Ariana Grande - i titoli di tutte le 15 tracce del nuovo album con 3 duetti : Svelando anche l'ultimo titolo incluso nell'album, la tracklist di Sweetener di Ariana Grande è diventata finalmente ufficiale: il quarto disco in carriera per la popstar di origini italoamericane uscirà solo il 20 agosto, ma diverse novità sono in arrivo il 20 di ogni mese, come anticipato dalla stessa Grande. Il 20 giugno, in particolare, uscirà il singolo The Light Is Coming, nuovo duetto con Nicki Minaj, già presentato dal vivo.

Ariana Grande e Pete Davidson : il matrimonio potrebbe essere più vicino di quanto pensi : Ecco l'indizio

Ariana Grande sarebbe andata a convivere con Pete Davidson : Una Story della cantante lo confermerebbe

Ariana Grande sta progettando il matrimonio e ha già scelto chi l'accompagnerà all'altare : Stiamo già sognando!

Ariana Grande mostra l'anello di fidanzamento da 100mila dollari : Wow

Video e testo di Bed di Nicki Minaj e Ariana Grande dall'album Queen - il duetto sensuale è già una hit : Bed di Nicki Minaj e Ariana Grande ha fatto il suo debutto in tutto il mondo giovedì 14 giugno, piazzandosi nel giro di poche ore al vertice della classifica iTunes di quasi una ventina di Paesi. La nuova collaborazione tra la rapper e la popstar, prodotta da Messy, Brett "Beats" Bailey, Ben Billions e SupaDups, arriva ad anticipare l'album Queen della Minaj, da cui sono già state divulgate le tracce Barbie Tingz, Chun-Li e Rich Sex.

Nicki Minaj ft. Ariana Grande : ecco le prime impressioni dei fan su "Bed" : I fan hanno le idee molto chiare

#MTVMusicCup : vota il tuo preferito tra Benji & Fede - Ariana Grande - Selena Gomez e Sam Smith : L'Italia fuori dai Mondiali? Consolati con questa sfida all'ultimo voto dove il vincitore lo decidi TU!

Troye Sivan e Ariana Grande : le reazioni più dolci dei fan dopo aver ascoltato "Dance To This" : Ecco cosa ne pensano

Ariana Grande ha aperto un account Instagram tutto dedicato al nuovo album "Sweetener" : Ecco cosa ha postato