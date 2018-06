Argentina | Maradona bacchetta Sampaoli e chiede due cambi nella formazione titolare

Mondiali : Maradona contro il ct dell’Argentina : A Diego Maradona non va giù il pareggio dell’Argentina con l’Islanda. Così l’ex Pibe de Oro, al Mondiale come opinionista dell’emittente Telesur, attacca il ct dell’Albiceleste, Jorge Sampaoli. “Giocando così, Sampaoli non potrà tornare in Argentina – dice Maradona -. E’ una vergogna non avere una giocata preparata. Sappiamo tutti che gli islandesi sono alti un metro e novanta, ma abbiamo battuto ...

Mondiali 2018 : Messi non è Maradona - ma l'Argentina è un'orchestra stonata : 5 I primi giorni dei Mondiali 2018 ci regalano un Cristiano Ronaldo in versione Real ed un Leo Messi nemmeno lontano parente del fuoriclasse ammirato solitamente con il Barcellona. Mentre il Portogallo è rimasto a galla contro una Spagna certamente più forte ed organizzata grazie alle prodezze del suo uomo-simbolo, l'Argentina non è andata al di la' dell'1-1 contro l'animosa Islanda e, sulla mancata vittoria dell'Albiceleste, pesa ...

Argentina - Maradona : 'Nel '90 iniziammo perdendo e arrivammo in finale : crediamoci' : Esordio non dei più memorabili, per l'Argentina, ai Mondiali di Russia. Non va oltre l'1-1, l'Albiceleste, nella sfida contro l'Islanda. Nonostante lo sconforto, naturale, per aver perso subito un'...

Mondiali Russia 2018 - in Argentina-Islanda Maradona non bada ai divieti : a Diego è tutto concesso : Diego Armando Maradona fuma allo stadio nonostante i divieti, la vera domanda è: al Pibe de Oro è tutto concesso? Diego Armando Maradona è in Russia dove si è concesso una giornata allo Spartak Stadium, per gustarsi la partita tra la sua Argentina e la nazionale islandese. Purtroppo per l’ex calciatore, il risultato del match non l’ha fatto gioire come avrebbe voluto, la sua Nazionale ha pareggiato con l’Islanda, lasciando ...

Mondiali 2018 : Leo Messi e la maledizione albiceleste. Vincere con l’Argentina per superare Maradona : 563 gol in carriera, con la maglia del Barcellona, 64 con la selezione argentina, battendo il record di marcature di Gabriel Omar Batistuta e 45 realizzazioni in 54 partite, tra Liga e Champions League, in questa stagione. Sono solo alcuni dei dati della carriera calcistica del cinque volte pallone d’oro Lionel Messi, fenomeno del calcio mondiale di questa epoca che, insieme a Cristiano Ronaldo, rappresenta la figura di spicco dello sport più ...

Argentina - Messi è Adamo e Maradona Dio : il murale per ispirare i giovani talenti : Argentina, Messi è Adamo e Maradona Dio: il murale per ispirare i giovani talenti L’artista locale Santiago Barbeito ha realizzato una versione ‘sportiva’ della “Creazione di Adamo” di Michelangelo Continua a leggere