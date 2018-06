Migranti : Archiviata inchiesta su ong a Palermo : Il gip di Palermo, accogliendo la richiesta della Dda del capoluogo siciliano, ha archiviato l'indagine sulle ong Golfo Azzurro e Sea Watch escludendo legami tra le due organizzazioni e i trafficanti ...

Archiviata inchiesta su Ong a Palermo : nessun legame con trafficanti : Archiviata inchiesta su Ong a Palermo: nessun legame con trafficanti L'indagine riguardava le organizzazioni Golfo Azzurro e Sea Watch. Secondo il gip, che ha accolto la richiesta della Dda del capoluogo siciliano, è escluso anche che le associazioni umanitarie abbiano commesso il reato di favoreggiamento dell'immigrazione ...

Box di piazza degli Artisti - inchiesta Archiviata per De Magistris e Piscopo : archiviata l'inchiesta sull'ipotesi di abuso di ufficio e di omissione di atti da parte del sindaco Luigi de Magistris e dell'assessore all'urbanistica Carmine Piscopo , difesi dagli Avvocati Elena ...

Palermo - Archiviata inchiesta per voto di scambio su ex candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli : È stata archiviata dal gip l’inchiesta per voto di scambio politico-mafioso a carico del consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli che, nel 2017, sfidò Leoluca Orlando nella corsa a sindaco di Palermo. L’archiviazione era stata chiesta dalla stessa Procura che non aveva trovato riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Tantillo. “Siamo sempre stati certi della sua estraneità ai fatti e questa ...

Processo Loris - il Pm : 'L'inchiesta su Andrea Stival sarà Archiviata' : "L'inchiesta su Andrea Stival sarà archiviata". A dirlo dopo numerose insistenze dei giornalisti è il Pm Marco Rota , che ha condotto le indagini sul caso di Loris Stival , il piccolo di 8 anni ucciso ...

“Andrea Bulgarella non riciclò il denaro di provenienza mafiosa” - Archiviata inchiesta Dda Firenze : Il gip di Firenze, su richiesta della Dda fiorentina, ha archiviato l’indagine per riciclaggio a carico del costruttore Andrea Bulgarella, e eliminato ogni aggravante relativa al metodo e alla finalità mafiosa. Lo ha comunicato, in una nota, il gruppo Bulgarella. La vicenda, si ricorda nella nota, parte a ottobre 2015: Bulgarella, originario di Trapani ma trapiantato da anni a Pisa, viene raggiunto da un provvedimento di sequestro di alcuni ...

Brizzi indagato per molestie - ma l’inchiesta potrebbe essere Archiviata : Il regista Fausto Brizzi è indagato per violenza sessuale. Lo hanno denunciato tre giovani donne, che hanno raccontato di essere state «costrette a subire le sue avances» o di essere state «molestate»: l’iscrizione nel registro degli indagati è stata formalizzata dalla procura di Roma. Nei prossimi giorni arriverà la decisione finale sul procedimento, ma l’indagine rischia di essere archiviata perché due esposti sono stati presentati dopo la ...