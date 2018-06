Appello a Starbucks : “Stop a tazze usa e getta in Italia” : “Starbucks dica no a tazze e bicchieri monouso nel locale che aprirà a Milano a settembre, rendendolo un esempio di sostenibilità a livello europeo e mondiale e incidendo così positivamente sulla spesa dei Comuni per gestire i rifiuti”. A chiederlo è l’Associazione Comuni Virtuosi in vista della prima apertura italiana da parte della famosa catena di caffetterie. L’Appello è sottoscritto e supportato da partner nazionali e internazionali: ...