superguidatv

: Anticipazioni Il Supplente, puntata del 20 giugno #IlSupplente #rai2 @jaxofficial @chiccola7 - SuperGuidaTV : Anticipazioni Il Supplente, puntata del 20 giugno #IlSupplente #rai2 @jaxofficial @chiccola7 - infoitcultura : Il Supplente | Rai 2 | Anticipazioni prima puntata | Roberto Saviano | Mara Maionchi - real_Tendimer : RT @comingsoonit: #IlSupplente, il nuovo programma di @RaiDue dedicato al mondo della scuola e ai giovani studenti. Oggi entreranno in aula… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Torna su Rai 2 “Il”, il docu-reality che vedrà scendere in cattedra per un giorno due nuovi personaggi del mondo dello spettacolo Nuovo appuntamento con “Il“, il docu-reality di Rai 2 che vede due personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura diventare professori per un giorno. Ecco ledi quello che vedremo in tv durante la secondadi mercoledì 20. Ildel 20Mercoledì 202018 alle ore 21.50 andrà in onda la secondade “Il“, il nuovo docu-reality di Rai 2. Una nuova sfida ideata da Lamberto Ciabatti e Andrea Salomone per la seconda rete di Viale Mazzini. Dopo la primache ha visto dietro la cattedra lo scrittore Roberto Saviano e la discografica Mara Maionchi, questa volta spetta ad altri due volti dello spettacolo diventare prof per un ...