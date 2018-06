Anna Tatangelo | Paparazzi? Li guardo e sto male per loro Aspettano un mio passo

“Io so tutto”. Anna Tatangelo non ce la fa e vuota il sacco. “Gigi?”. E ci va giù pesante… : “Ci sono stati tantissimi cambiamenti nella mia vita e ho voluto aspettare di mettere a posto tutti i tasselli prima di tornare con un qualcosa che non mi rappresentasse”, dopo un periodo lontana dalla musica Anna Tatangelo è tornata col singolo “Chiedere scusa” parte del nuovo disco “La fortuna sia con me”. Dopo aver riallacciato il rapporto con Gigi D’Alessio tanto che alcuni ipotizzano al ritorno di fiamma, la cantante ha assistito ...

Anna Tatangelo : «X Factor? Ci tornerei. Io assediata dai paparazzi - ma sto male per loro» : ROMA - ?Ci sono stati tantissimi cambiamenti nella mia vita e ho voluto aspettare di mettere a posto tutti i tasselli prima di tornare con un qualcosa che non mi rappresentasse?, dopo un...

Anna Tatangelo : «Sento il mio nome e avverto distacco. I paparazzi ore ad aspettare il mio passo falso» : ROMA - ?Ci sono stati tantissimi cambiamenti nella mia vita e ho voluto aspettare di mettere a posto tutti i tasselli prima di tornare con un qualcosa che non mi rappresentasse?, dopo un...

Anna Tatangelo in sala parto per la nascita della nipotina : “Sono svenuta dall’emozione” : Anna Tatangelo racconta su Instagram la nascita della nipotina e rivela: “Sono svenuta dall’emozione”. La cantante ha assistito al parto della sorella Silvia, che ha dato alla luce la piccola Sofia, ma l’emozione le ha giocato un brutto scherzo e la cantante è svenuta. L’artista di Sora ha documentato il lieto evento sulle Stories di Instagram, svelando tutto ciò che è accaduto durante questa giornata così ...

Anna Tatangelo sviene in sala parto : L’emozione può giocare brutti scherzi. Lo sa bene Anna Tatangelo che è svenuta probabilmente per la tensione accumulata e, al tempo stesso, per la gioia di essere diventata zia. La sorella Silvia, infatti, ha dato alla luce la piccola Sofia e la cantante di Sora non è voluta mancare a questo momento così importante per la sua famiglia. Come testimoniano le stories sul suo profilo Instagram, però, la bella Anna dopo il lieto evento è finita ...

Anna Tatangelo non trattiene l'emozione e sviene in sala parto : Anna Tatangelo di nuovo zia. La cantante si è emozionata talmente tanto, che le gambe hanno ceduto ed ha finito per svenire in sala parto. La bimba, che si chiama Sofia, è figlia di Silvia, sorella di Anna."È il terzo parto a cui assisto, ma oggi non ho retto", ha detto ancora fremente la cantante che ha voluto condividere coi suoi follower Instagram un video degli istanti che hanno preceduto il parto, mostrandosi con tuta e ...

La trasformazione di Anna Tatangelo : tuta e poco trucco : Siamo abituati a vederla truccata e vestita di tutto punto, Anna Tatangelo, in televisione come sui social. Oggi, però, della mamma e (ex?) compagna di Gigia d’Alessio, ci arriva un’immagine tutta nuova: a condividerla è lei stessa sul suo profilo Instagram, accogliendo i commenti positivi dei suoi fan. A casa della sorella maggiore Silvia, in attesa della sua seconda bimba, Anna Tatangelo è apparsa nelle inedite vesti di affettuosa ...

Anna Tatangelo SVENUTA IN OSPEDALE/ "E' il terzo parto a cui assisto - ma oggi..." : Gigi D'Alessio con lei? : Malore per ANNA TATANGELO che finisce sui social annunciando il suo svenimento. Al suo fianco l'amato Gigi D'Alessio ma qual è la causa di quello che è successo?(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:31:00 GMT)

Anna Tatangelo sviene su Instagram - il video : Tornata al fianco di Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo ha avuto un mancamento sui social. Ma non è nulla di preoccupante, perché si è trattato di uno svenimento da 'gioia'. La cantante di Sora ha infatti festeggiato la nascita della nipotina, 'sbiancando' in ospedale. prosegui la letturaAnna Tatangelo sviene su Instagram, il video pubblicato su Gossipblog.it 14 giugno 2018 14:04.

Anna Tatangelo svenuta in ospedale/ Gigi d'Alessio al suo fianco : "Un'emozione troppo forte per lei" : Malore per Anna Tatangelo che finisce sui social annunciando il suo svenimento. Al suo fianco l'amato Gigi d'Alessio ma qual è la causa di quello che è successo?(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 12:47:00 GMT)

Anna Tatangelo svenuta in ospedale : l’emozione le gioca un brutto scherzo : Anna Tatangelo in ospedale: l’emozione le gioca un brutto scherzo e la cantante sviene Le ultime ore sono state ricche di emozioni per Anna Tatangelo che, sui social, ha raccontato ai propri followers di aver avuto un piccolo incidente in ospedale. Nulla di grave, anzi, ad averle giocato un brutto scherzo è stata solo una […] L'articolo Anna Tatangelo svenuta in ospedale: l’emozione le gioca un brutto scherzo proviene da Gossip ...

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo insieme al concerto di Vasco Rossi/ Crisi finita? “Io e te come nelle favole!” : Gigi d'Alessio e Anna Tatangelo insieme al concerto di Vasco Rossi per la gioia dei fan, i due sono tornati insieme? Lei scrive: "Io e te come nelle favole" e i dubbi svaniscono(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:26:00 GMT)

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo insieme a un matrimonio cantano per gli sposi : Sembrerebbe pace fatta tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, che avrebbero dato il via alla fase del disgelo. I due cantanti, infatti, sono tornati a cantare insieme per un evento speciale, il matrimonio di una nipote di Gigi, che è stato arricchito proprio dalla performance della ex coppia, che seduta insieme al pianoforte ha intonato la hit Un nuovo bacio, come mostrano diverse clip comparse in rete e una foto che li immortala gomito a ...

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo insieme al concerto di Vasco Rossi/ Crisi finita? Insieme alle nozze di... : Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo Insieme al concerto di Vasco Rossi per la gioia dei fan, i due sono tornati Insieme? Lei scrive: "Io e te come nelle favole" e i dubbi svaniscono(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 20:50:00 GMT)