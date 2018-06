Amianto - nel 2017 morti in aumento : sono seimila : Amianto, nel 2017 morti in aumento: sono seimila Un milione i siti contaminati, sia privati che pubblici, 40 milioni le tonnellate da bonificare. Questi i numeri contenuti nel “Libro Bianco delle morti di Amianto in Italia”, presentato a Roma dall'Osservatorio Nazionale Amianto (Ona). Trend in aumento dagli anni ...

Amianto - i numeri della strage della fibra killer : in Italia 6000 decessi e 32 milioni di tonnellate ancora da bonificare : Presentato a Roma “Il libro Bianco delle morti di Amianto in Italia” firmato dal presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, Ezio Bonanni, che ha tracciato i dati della strage che, ogni anno, causa 6 mila morti nel nostro Paese e 107 mila nel mondo. “L’Amianto è un killer silenzioso cancerogeno che provoca con assoluta certezza scientifica mesotelioma, tumore del polmone, tumore della laringe, dello stomaco e del colon. Per non parlare dei ...

Gestione illecita di Amianto - sigilli a un cantiere nel cuore di Napoli : Sequestrato cantiere a via conte di Ruvo per Gestione illecita di amianto Il Reparto Ambientale della Polizia Municipale durante le attività di controllo sul territorio per il conferimento di rifiuti ...

Amianto e rifiuti speciali nelle campagne : discarica abusiva scoperta con l'elicottero : BRINDISI - Materiale ferroso, elettrodomestici dismessi, carcasse di auto e pneumatici e l'immancabile eternit. Questi i rifiuti stoccati illecitamente in un'area di 2000 metri quadri scoperta dal ...

Amianto - Toscana : programma di sorveglianza sanitaria per chi è stato esposto nel lavoro : Domani, sabato 28 aprile, si celebra in tutto il mondo la giornata dedicata alle vittime dell’Amianto. A seguito della messa al bando dell’Amianto, avvenuta oltre vent’anni fa grazie alla legge n.257 del 1992, sono cessate le esposizioni significative di tipo professionale a questo agente cancerogeno. Ad oggi il rischio di esposizione occupazionale è residuale e legato a operazioni di bonifica e smaltimento di materiali ...

Rapporto Legambiente : l'Amianto resta una minaccia nel nostro paese : Messo al bando con la legge 257/92, è ancora presente in almeno 370 mila strutture e oltre 66 mila siti. Bonifica e smaltimento restano i punti deboli. Grave anche l'impatto dal punto di vista sanitario

Amianto - OMS : nel mondo 100mila morti : Secondo uno studio sull’impatto economico dell’Amianto, commissionato dall’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo le conseguenze sulla salute dell’utilizzo del materiale costano solo di spese sanitarie tra i 2,4 e i 3,9 miliardi di dollari. La ricerca ha anche rilevato che non ci sono impatti economici negativi significativi per i Paesi che scelgono di bandirne ...

Ambiente - la Regione stanzia tre milioni nel 2018 per bonificare le aziende dall'Amianto : Un ruolo importante è stato svolto dalle numerose iniziative regionali di finanziamento destinate sia al mondo produttivo che alle pubbliche amministrazioni. Negli ultimi 15 anni la Regione , ...