Amianto | 6 000 morti e 40 milioni di tonnellate da bonificare 

Amianto - i numeri della strage della fibra killer : in Italia 6000 decessi e 32 milioni di tonnellate ancora da bonificare : Presentato a Roma “Il libro Bianco delle morti di Amianto in Italia” firmato dal presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, Ezio Bonanni, che ha tracciato i dati della strage che, ogni anno, causa 6 mila morti nel nostro Paese e 107 mila nel mondo. “L’Amianto è un killer silenzioso cancerogeno che provoca con assoluta certezza scientifica mesotelioma, tumore del polmone, tumore della laringe, dello stomaco e del colon. Per non parlare dei ...