Alonso ' se non vince Spagna | tifo Messi'

Alonso : "Una volta l'anno non basta..." : 'Le Mans una volta l'anno non è abbastanza. Si dovrebbe correre ogni tre settimane'. Queste le prime parole di Fernando Alonso dopo la vittoria nella 24 al volante di una Toyota ibrida in equipaggio ...

Berlino ne La Casa di Carta 3? Parla Pedro Alonso : “In linea di principio non ci sarò : vado a Parigi” : I dubbi sulla presenza del personaggio di Berlino ne La Casa di Carta 3 cominciano a farsi più insistenti dopo le parole di Pedro Alonso: l'attore spagnolo che interpreta il folle dandy della banda di rapinatori della Zecca dello Stato di Spagna nella serie cult di Netflix ha rilasciato un'intervista alla testata argentina La Nacion in cui semina dubbi sulla sua partecipazione alla nuova stagione appena annunciata dal servizio ...

Fernando Alonso - GP Spagna 2018 : “Siamo lontani ma portiamo novità interessanti. 5 anni che non vinco? Non mollerò mai” : Fernando Alonso è stato il vero mattatore della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio di Spagna di F1 2018. Il più illustre padrone di casa, inizialmente, è tornato sullo splendido successo di una settimana fa nella 6 Ore di Spa. “Sono state belle sensazioni, non c’è dubbio. Era da tanto tempo che non salivo sul podio per cui hanno assunto un valore maggiore. Devo dire, però, che mi ero preparato ...

Alonso dal GP di Baku : 'Il Real Madrid a volte non merita - ma vince sempre' : "Qualche volta merita, qualche volta non merita. Ma vince sempre". Così Fernando Alonso , pilota della McLaren , ha parlato del suo Real Madrid nel giovedì del Gran Premio di Baku, in Azerbaigian. ...

F1 McLaren - Alonso : «Non ci aspettiamo grossi miglioramenti» : Ha ammesso alla stampa spagnola il due volte Campione del Mondo. VERSO LA GARA ' Ogni week-end portiamo dei piccoli aggiornamenti sull'auto, ma non ci aspettiamo un grosso step in avanti durante il ...