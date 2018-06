Allerta Meteo | altro che Solstizio d’Estate | il maltempo continua | forti temporali al

Allerta Meteo - ancora forte maltempo al Sud : temporali senza sosta - Calabria in ginocchio : 1/5 ...

Allerta Meteo Puglia : criticità “arancione” per le prossime ore : La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato alle 13 circa un’Allerta Meteo criticità “arancione”, valida per le successive 11 ore. L’avviso prevede precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sull’area centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti settori, con quantitativi ...

Allerta Meteo Sicilia : codice giallo fino a domani : La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani. In particolare, per la giornata di domani, il livello è di Allerta gialla e si prevedono precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori settentrionali dell’Isola, con quantitativi puntualmente moderati – isolate anche a carattere di rovescio o ...

Allerta Meteo - Estofex conferma il maltempo al centro/sud : “Grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per l’Italia centrale e meridionale, soprattutto a causa di precipitazioni eccessive, grandine e violente raffiche di vento. Un vortice di medio livello si muove lentamente verso est lungo il Mediterraneo settentrionale. A nord di esso, sarà presente una corrente debole sulla maggior parte dell’Europa, ad eccezione della parte settentrionale e ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per il maltempo al Sud : fenomeni estremi fino al weekend : Allerta Meteo – Una depressione, da giorni attiva sull’Italia e responsabile dei forti temporali al centro-sud, si sposterà, nella giornata di domani, verso la Grecia mantenendo la sua influenza soprattutto al sud e su parte del centro. Tale evoluzione riproporrà precipitazioni a carattere temporalesco che risulteranno localmente intense soprattutto sulle estreme regioni meridionali della penisola e sui versanti tirrenici della ...

Allerta Meteo Sicilia : codice giallo per domani : La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, 14 giugno 2018. In particolare, per la giornata di domani, il livello è di Allerta gialla e si prevedono precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori settentrionali dell’Isola, con quantitativi puntualmente moderati – isolate anche a carattere di ...

Maltempo - nuova Allerta Meteo : piogge in arrivo al centrosud : piogge e temporali in arrivo al centrosud. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede a partire dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse - che ...

Allerta Meteo - forte maltempo : nuovo avviso della protezione civile - “piogge e temporali si spostano al Sud” : Allerta Meteo – Una depressione già attiva sull’Italia continua a determinare condizioni di maltempo, apportando piogge e temporali che, nelle prossime ore, tenderanno a spostarsi dalle regioni settentrionali al centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso ...

