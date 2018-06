All' asta in Francia il cappello indossato da Napoleone a Waterloo

Nastase difende Simona Halep dAlla vignetta di Charlie Hebdo : “Roland Garros Ferraglia? Sono stupidi…” : Ilie Nastase ha difeso Simona Halep dopo la vignetta satirica di Charlie Hebdo che ha ironizzato le origini della tennista numero 1 al mondo Nei giorni scorsi, la vignetta pubblicata da Charlie Hebdo, noto settimanale satirico francese, che aveva preso di mira la vittoria del Roland Garros di Simona Halep aveva destato scalpore. La tennista romena è stata presa in giro per le sue origini: nella vignetta la n°1 al mondo veniva infatti ritratta ...

Carcinoma metastatico a cellule di Merkel : risposta continua e duratura Alla terapia con avelumab : Merck e Pfizer hanno annunciato la presentazione di dati aggiornati relativi a efficacia e sicurezza emersi dallo studio registrativo JAVELIN Merkel 200 riguardante avelumab e condotto su pazienti con Carcinoma metastatico a cellule di Merkel (MCC). La presentazione si è svolta sotto forma di una Oral Abstract Session nel corso del 54° convegno annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) a Chicago (Illinois) il 4 giugno. Questo ...

Derby d'arte a Londra : due capolavori di Picasso All'asta da Sotheby's e Christie's : Derby d'arte a Londra, all'asta due capolavori di Picasso. Da una parte 'Buste de femme de profil. Femme écrivant' del 1932, sarà presentato a da Sotheby's domani, stima record di 33 milioni di ...

Francia - All'asta il cappello indossato da Napoleone a Waterloo - : Il 18 giugno a Lione, la casa De Baecque metterà in vendita il copricapo del leggendario generale francese. Base d'asta 30mila euro, ma un pezzo simile fu precedentemente battuto per 1,9 milioni di ...

Maltempo - il rischio idrogeologico nella città di Messina a vAlle dei versanti devastati dagli incendi di luglio 2017 : luglio 2017 si è caratterizzato per gli incendi criminali e distruttivi che hanno devastato la vegetazione lungo i versanti incombenti sulla parte settentrionale di Messina, riportati nell’immagine satellitare tratta da Copernicus riportata nel riquadro A. Sulla planimetria tratta dal PAI riportata nella figura allegata con la legenda relativa è stata delimitata con la linea rossa l’area devastata dagli incendi. La situazione del rischio ...

Francia - ultime bottiglie Henri Jayer battute All'asta per 30 milioni - : Poco più di mille vini, accumulati durante la vita dal celebre vignaiolo francese, sono stati venduti domenica 17 luglio, con prezzi ben oltre le aspettative

Matteo Salvini dice basta al cibo italiano importato dAll’estero : Nuova battaglia di Matteo Salvini contrario al cibo “italiano” importato dall’estero in particolare formaggi e riso. “La verità è che abbiamo

Brasile-Svizzera 1-1 - Mondiali 2018 : verdeoro fermati sul pari Alla Rostov Arena. Non basta la magia di Coutinho : Termina quindi sull'1-1 e le perplessità sulla prova dei cinque volte campione del mondo non mancano. Foto: Shutterstock.com

Salvini contro Ong : “basta zerbini - migranti in Spagna”/ “Paghiamo l’Ue? Allora accogliamo chi vogliamo” : migranti, Matteo Salvini su Facebook: “Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 14:06:00 GMT)

La forza di Simona Ventura : “Ho detto basta Alla chirurgia dopo aver pianto” : Le lacrime e la decisione di dire addio alla chirurgia plastica: Simona Ventura si racconta con la consueta sincerità, svelando di aver detto basta ai ritocchini. Ospite del programma Belve di Francesca Fagnani, la conduttrice ha parlato senza filtri della sua carriera, delle colleghe, ma anche della chirurgia plastica. “I ritocchini sono un male necessario?” le ha chiesto la giornalista. “Sì, però io ho smesso, di fatto – ha risposto -. ...

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2018 / Maglia giAlla e altre graduatorie : Astana prima a squadre (oggi 9^ tappa) : CLASSIFICA GIRO di SVIZZERA 2018: la Maglia gialla e le altre graduatorie. Richie Porte difende il primato nella cronometro di Bellinzona (oggi 9^ tappa)(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Tumore Alla prostata - la rivoluzione : per prevenire basta 1 milligrammo di finasteride al giorno : Il test del PSA, per individuare il Tumore alla prostata, recentemente è stato messo in discussione per l'eccessiva quantità di falsi positivi. Un test, comunque, che resta fondamentale per la prevenzione: il Tumore alla prostata è tra i più comuni tra gli uomini di età compresa tra i 55 e i 69 anni

Ilie Nastase divorzia dAlla moglie e difende Simona Halep : Non sono tempi felici per Ilie Nastase . L'ex numero uno del mondo ha divorziato dopo cinque anni di matrimonio dalla sua terza moglie Brigitte Sfat. È stato Nastase a lasciarla, perché presto si trasferirà in pianta stabile a Parigi per avere una nuova vita, ...

Glasgow - nuovamente in fiamme l’istituto d’arte di Mackintosh già devastato dAlle fiamme nel 2014 : Una delle più note scuole d’arte del mondo a Glasgow, in Scozia, situata in un edificio storico, è andata in fiamme nella notte di venerdì a sabato, quattro anni dopo essere stata già devastata da un incendio. Il fuoco non ha provocato feriti, hanno detto i pompieri. Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha detto di avere il “cuore spezzato”. “Questa è una situazione estremamente seria”, ha twittato. Un edificio ...