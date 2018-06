Alla Reggia di Caserta arriva il Cyfest | il più grande festival di arte e tecnologia russo

Cyfest : arte e tecnologia dall'Ermitage Alla Reggia di Caserta : ... con il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee; con il patrocinio di Fondazione Idis - Città della Scienza, Fondazione Banco di Napoli, Consolato Onorario della Federazione ...

Oxford batte Cambridge nella regata Alla Reggia di Caserta : Roma, 10 giu. , askanews, L'università di Oxford vince su Cambridge la quarta edizione della Reggia Challenge Cup, sui 250 metri della Fontana dei Delfini nello straordinario scenario della Reggia di ...

Il Festival della Lentezza Alla Reggia di Colorno - Date 2018 : ... quella degli 'avanzi', tanto cari a nonni e genitori e si prosegue con un ricco palinsesto di spettacoli tra cui il coltivato e il raccolto di Erri De Luca , 16 giugno , 21.15, , le arpe magiche di ...

Salvini temporeggia sulla mediazione su Savona. Cresce il pressing interno Alla Lega : Ora dipende solo da Matteo Salvini, e dentro la Lega aumenta il pressing verso il leader affinché nasca davvero il Governo gialloverde. Con Paolo Savona, ma non al Ministero dell'Economia, come proposto pubblicamente da Luigi Di Maio dopo l'incontro con il Capo dello Stato. Un compromesso accettabile, ma Salvini prende tempo, mentre dal Carroccio trapela un nuovo esame sull'ipotesi dello spacchettamento del Mef.A leggere le prime ...

DAlla gigantesca zona giorno al terrazzo con idromassaggio : il nuovo appartamento di Fedez e Chiara Ferragni è una reggia [VIDEO] : Fedez, Chiara Ferragni e Leone presto si trasferiranno nel loro nuovo appartamento: nel quartiere Citylife li aspetta una casa da sogno Come annunciato da Chiara Ferragni, la prossima settimana lei, Fedez e Leone si trasferiranno nella loro casa nuova. Dopo aver abbandonato l’attico ‘da single’ del rapper, ed averlo messo in affitto a 10 mila euro al mese, i tre hanno acquistato casa non lontano Dalla loro prima dimora. Fedez e ...

Madrid - "processo" Alla Reggia del leader indignados : Loro, per difendersi, hanno pubblicato in Internet l'economia di casa Iglesias, con guadagni e spese. Cosa che nessun deputato al Congreso aveva mai fatto prima. Stipendio di lui e di lei, sommati ...

Royal White Alla Reggia di Venaria - ecco come partecipare con lo sconto : Il programma della serata prevede animazione, spettacoli live, acrobati ed intrattenimenti scenografici e, grazie alla rinnovata partnership con Palestre Torino dal 1964 , le coreografie dei ...

CYBER BULLISMO " La campagna di prevenzione della Polizia postale fa tappa Alla Reggia GUARDA LE FOTO : ... - con importanti ricadute sui sistemi di informazione, comunicazione, socializzazione e modificando profondamente il sistema dei flussi finanziari e del mondo del lavoro. Afferma il Dr. Daniele DE ...

Serie A - Il Napoli pareggia. Lo scudetto 'virtuale' Alla Juventus : Roma, 6 mag. , askanews, Il Napoli frena al San Paolo , 2-2, con il Torino e consegna virtualmente lo scudetto alla Juventus, settimo consecutivo. I bianconeri, infatti, hanno sei punti in più in ...

LIVE Lotta - Europei 2018 in DIRETTA : Chamizo beffato da Demirtas a due decimi dAlla fine - domani gareggia per il bronzo. Kudiimagomedov ai ripescaggi : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). Oggi è il gran giorno di Frank Chamizo, che darà la caccia alla terza medaglia d’oro consecutiva agli Europei in tre categorie differenti per scrivere una pagina leggendaria dello sport italiano. A soli 25 anni, l’italo-cubano vanta già due ori iridati e due affermazioni continentali. Ma dopo la ...

Castellammare - Concerto di Fabio Concato Alla Reggia di Quisisana : Entrambi gli spettacoli al Teatro Karol. Un Concerto-spettacolo sul mito di Pulcinella è invece quello che di sabato 12 maggio al Teatro Karol. A chiudere il cartellone degli spettacoli il 18 maggio ...

Furbetti cartellino Alla Reggia di Caserta - “danno a Italia e Unesco”/ Vigilanti arrestati ma non licenziati : Furbetti del cartellino alla Reggia di Caserta: arrestati due Vigilanti, altri 4 dipendenti indagati. Le ultime notizie: inchiesta partita da un furto. Gli episodi risalgono al 2016(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 14:10:00 GMT)

Allerta Meteo Molise : criticità giAlla per temporali - vento forte e mareggiate : La Protezione civile regionale del Molise ha diramato un’avviso di Allerta Meteo criticità “gialla“: il bollettino indica per tutta la giornata di oggi, e per le successive 24-36 ore, piogge diffuse e temporali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attivitàelettrica e locali grandinate. Previsto anche vento forte con raffiche di burrasca dai quadranti orientali e mareggiate lungo la ...

Castellammare - Oggi al via il cartellone eventi. Primo spettacolo Alla Reggia di Quisisana : Nel corso dei 18 giorni di spettacoli, la ditta vincitrice della gara li organizzerà nelle diverse cornici culturali stabiesi ma senza spostarsi nelle Antiche Terme o in villa comunale, nel nuovo ...