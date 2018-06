Alimentare | cucina calabrese protagonista a Eataly a New York 

meteoweb.eu

: Da colorante alimentare ad antitumorale. Scopriamo tutti i suoi benefici - SapereeunDovere : Da colorante alimentare ad antitumorale. Scopriamo tutti i suoi benefici - Monesisindaco : RT @FuoriRomaRai3: 'A #Bologna c’è Fico, il colosso alimentare creato su proprietà comunale e gestito da Oscar Farinetti pensando ai turist… - SapereeunDovere : Da colorante alimentare ad antitumorale. Scopriamo tutti i suoi benefici -

(Di martedì 19 giugno 2018) “I prodotti e latipicasono ancora una volta protagonisti a New York negli store”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “Dopo l’evento di inaugurazione in gennaio, che ha portato l’attenzione del pubblico e dei media sui prodotti calabresi oggi disponibili negli store – riporta il comunicato – la partnership prosegue con una serie di eventi per valorizzare e far conoscere l’enogastronomiaoltreoceano.Downtown ospiterà un primo grande evento venerdì 29 giugno (dalle 18 alle 20), dove i rappresentanti delle aziende del settore agroracconteranno le loro esperienze e le qualita’ dei loro prodotti e del territorio da cui provengono, guidati da Ornella Fado, autrice e conduttrice del pluripremiato format TV ‘Brindiamo!’, le ...