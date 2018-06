Alessia Marcuzzi cuoca perfetta su Instagram

Alessia Marcuzzi rivela : «Ecco perché ho detto no allo show sui Mondiali». Il motivo commuove il web : Alessia Marcuzzi era considerata uno dei papabili volti di Balalaika , il programma Mediaset dedicato ai Mondiali , ma poi tutto sarebbe sfumato. Su Leggo.it le ultime novità. La conduttrice dell'...

Simona Ventura su Alessia Marcuzzi rivela : “Non so se è amata come me” : Simona Ventura esprime un parere su Alessia Marcuzzi Venerdì 15 giugno sul canale Nove Francesca Fagnani è tornata in onda con Belve, il programma che racconta donne combattenti, dal carattere indomabile e dal vissuto straordinario. Ospite di una delle quattro puntate è stata Simona Ventura. Reduce dal successo della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi nelle vesti di giudice esterno, SuperSimo è pronta a condurre la prima ...

Alessia Marcuzzi rivela : 'Ecco perché ho detto no allo show sui Mondiali...' : Alessia Marcuzzi era considerata una dei papabili volti di Balalaika , il programma Mediaset dedicato ai Mondiali , ma poi tutto sarebbe sfumato. La conduttrice dell'Isola dei Famosi non è entrata a ...

Geolocalizzazioni - dopo Alessia Marcuzzi i timori di Eva Henger e la paura di Jerry Calà : ‘Pensavo avessero rapito mio figlio’ : Geolocalizzazioni del cellulare, che passione. dopo la gaffe in diretta da Fabio Fazio di Alessia Marcuzzi (che ha localizzato il figlio Tommaso nel dormitorio delle ragazze, ottenendo poi i rimbrotti comprensibili del 17enne), il settimanale Dipiù ha scatenato il dibattito tra i vip: Geolocalizzazioni sì o Geolocalizzazioni no? Ognuno ha la propria posizione: Jerry Calà ed Eva Henger adoperano le applicazioni apposite per sapere sempre dove ...

Alessia Marcuzzi - IL CANNA-GATE ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018/ "Una pausa dalla tv per stare con i miei figli" : ALESSIA MARCUZZI torna a parlare dell'Isola dei FAMOSI e del CANNA-GATE ma anche di quello che è successo in quel momento, delle colleghe pronte ad approfittarne e dell'affetto della gente(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 21:10:00 GMT)

Alessia Marcuzzi - il canna-gate all'Isola dei Famosi 2018/ Un'edizione complessa ma con bilancio positivo : Alessia Marcuzzi torna a parlare dell'Isola dei Famosi e del canna-gate ma anche di quello che è successo in quel momento, delle colleghe pronte ad approfittarne e dell'affetto della gente(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 19:25:00 GMT)

Alessia Marcuzzi - IL CANNA-GATE ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Barbara d'Urso risponderà alla frecciatina? : ALESSIA MARCUZZI torna a parlare dell'Isola dei FAMOSI e del CANNA-GATE ma anche di quello che è successo in quel momento, delle colleghe pronte ad approfittarne e dell'affetto della gente(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:22:00 GMT)

Alessia Marcuzzi dopo l'Isola e l'inferno del cannagate : «Sapevo chi ne avrebbe approfittato..." : ROMA ? Quest?edizione dell?Isola dei Famosi ha avuto un grandi protagonista, il canna gate, e questo la conduttrice Alessia Marcuzzi lo sa bene. Con i naufraghi schierati sul via...

Alessia Marcuzzi - il canna-gate all'Isola dei Famosi 2018/ "Non me la sono sentita di infangare 20enni" : Alessia Marcuzzi torna a parlare dell'Isola dei Famosi e del canna-gate ma anche di quello che è successo in quel momento, delle colleghe pronte ad approfittarne e dell'affetto della gente(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 16:00:00 GMT)

Alessia Marcuzzi - IL CANNA-GATE ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018/ "Non sono stupita di certi attacchi. Bilancio?..." : ALESSIA MARCUZZI torna a parlare dell'Isola dei FAMOSI e del CANNA-GATE ma anche di quello che è successo in quel momento, delle colleghe pronte ad approfittarne e dell'affetto della gente(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 14:48:00 GMT)

Alessia Marcuzzi : "Sapevo che con il cannagate certi colleghi ne avrebbero approfittato" : L 'Isola dei Famosi è finita ormai da più di due mesi e il cannagate è soltanto un lontano ricordo, ma intervistata dal settimanale Oggi , Alessia Marcuzzi ha confessato che si sarebbe aspettata ...

Alessia Marcuzzi - caso cannagate : "Certi attacchi non mi hanno stupito. Sapevo chi avrebbe approfittato di certe situazioni" : La simpatica conduttrice lancia una frecciatina alle colleghe che in televisione l’hanno tanto criticata.

Alessia Marcuzzi : "Pausa dalla tv per i miei figli. Decisione presa con il cuore" : Alessia Marcuzzi, intervistata dal settimanale Oggi, in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, di star vivendo un periodo di grossa distensione psicologica dopo lo stress emotivo dell'ultima controversa edizione dell'Isola dei Famosi, 'animata' dal canna-gate e gli attacchi da parte di 'Striscia La Notizia' che, a più riprese, hanno messo in discussione, la regolarità della gara: È stata l’Isola più complessa dal punto ...

Alessia Marcuzzi : ‘Ho rinunciato ai Mondiali per i figli’ : La famiglia prima di tutto. Dopo una stagione televisiva a dir poco intensa, con un’edizione de L’isola dei famosi costellata da critiche e polemiche circa il canna-gate Alessia Marcuzzi mette in pausa gli impegni professionali e si dedica anima e corpo ai suoi beni più preziosi, i figli. E anche in questo caso il lavoro da fare non manca, a partire dal primogenito Tommaso Inzaghi recentemente colpito da problemi di salute: ...