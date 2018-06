Al Sónar 2018 arrivano in 126mila e | tra Bonobo e Thom Yorke | c' è anche Liberato

huffingtonpost

(Di martedì 19 giugno 2018) Sono arrivati ina ballare sotto il muro di casse del Sónar, che chiude così l'edizione di quest'anno con il record di presenze. 119 i paesi di provenienza dei partecipanti all'evento di musica elettronica più importante d'Europa. La grande affluenza è da attribuireal gemello nerd del festival di Barcellona, il Sónar +D, giunto quest'anno alla sesta edizione: in seimila si sono registrati per prendere parte a 27 conferenze e 21 workshop strutturati attorno a tecnologia e creatività. E così, numeri alla mano, in 64mila hanno partecipato al "Sónar de dìa", con un programma ricco di eventi e workshop spalmati sui tre giorni del festival, e 62mila persone hanno preso parte al "Sónar de noche". La capitale catalana ha accolto i migliaia arrivati per la manifestazione, dal centro - dove protagonista era ...