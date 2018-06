Al nuotatore disabile Salvatore Cimmino il premio No Barriere

Diritti - al nuotatore disabile Cimmino il premio “No barriere” dell’Associazione Luca Coscioni : “Simbolo delle battaglie civili” : Impegnato da anni nel progetto ”A nuoto nei mari del globo: per un mondo senza barriere”, Salvatore Cimmino, nuotatore disabile di Torre Annunziata (Napoli), è stato scelto dall’Associazione Luca Coscioni come simbolo 2018 delle battaglie per le libertà civili. A lui è stato attribuito il premio ”No barriere” durante il memorial Coscioni svoltosi ad Orvieto (Terni). ”Cimmino è il caparbio simbolo della ...

Salvatore Cimmino - il nuotatore disabile simbolo 2018 delle battaglie per le libertà civili : L' Associazione Luca Coscioni , intitolata all'economista scomparso nel 2006 dopo aver lottato per anni contro la SLA, attiva nella tutela delle libertà civili e nella promozione della libertà di ...

Associazione Coscioni - il premio "No Barriere" al nuotatore disabile Salvatore Cimmino : LaPresse, Salvatore Cimmino è il simbolo 2018 delle battaglie per le libertà civili: il nuotatore disabile di Torre Annunziata ha ricevuto dall'Associazione Luca Coscioni il premio "No Barriere", nel ...