“Aiuto! C’è uno squalo” Allarme dalle spiagge italiane | terrore tra i bagnanti Il video

(Di martedì 19 giugno 2018) Insolito avvistamento, mattina, a pochi metri dalla riva in Salento a San Foca, non distante dalla popolarissima spiaggia di Torre dell’Orso. Alcunihanno immortalato un banco di squali, di cui uno ben visibile a pelo d’acqua con la caratteristica pinna dorsale. Potrebbe trattarsi di verdesche o smerigli. L’esemplare più evidente era lungo un metro, anche se in lontananza si nota uno squalo che appare un po’ più grande. È probabile che i piccoli pescecani siano arrivati così vicino alla riva per inseguire banchi di pesce azzurro o di cefali. Ihanno subito immortalato il passaggio degli squali a pochi metri dalla riva con i loro cellulari e il, pubblicato sui social, è diventato subito virale.sorpresi e impauriti per uno spettacolo sicuramente inedito. Gli esemplari avvistati, in realtà, sarebbero stati tre, ma due si ...