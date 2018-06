Aiutiamoli a casa loro seconda parte | i migranti e i nostri soldi Chi ci guadagna e

Africa - Aiutiamoli a mantenere in casa loro le grandi ricchezze che hanno : In questi giorni si ascoltano frequentemente affermazioni difensive, quasi a lavarsi la coscienza per la brutalità con cui si pongono a rischio centinaia di vite umane che vagano nel Mediterraneo.Salvini spesso dice "salviamoli là dove sono nati", ma Salvini chiaramente non sa di cosa sta parlando, parla per fare i titoli ma non fa proposte utili a risolvere i problemi.Sono stato molte volte in Africa in questi anni, una delle ...