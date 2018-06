http://feedproxy.goo

: @Sandrocaponi1 @federicofubini Ma c'è bisogno di chiedere? Come abbiamo scritto il minimo dei titoli italiani (e an… - borghi_claudio : @Sandrocaponi1 @federicofubini Ma c'è bisogno di chiedere? Come abbiamo scritto il minimo dei titoli italiani (e an… - giannifioreGF : #AI di Google sa quando un paziente morirà, il miglior modo per salvare vite: AI sa quando… - razorblack66 : @orfini ORFINI STUDIA, TI FACCIO UNA DOMANDA, DIMMI LO SAI PERCHÉ GESÙ È NATO A BETLEMME E NON A NAZARETH??? VAI S… -

(Di martedì 19 giugno 2018) AI samorirai. L’intelligenza artificiale, a differenza di quanto possa avvenire in film di fantascienza, con questa macabra quanto fondamentale informazione può. Un nuovo documento pubblicato su Nature suggerisce che l’inserimento di dati delle cartelle cliniche elettroniche in un modello di apprendimento approfondito potrebbeare sostanzialmente l’accuratezza dei risultati previsti. Negli studi che hanno utilizzato i dati di due ospedali statunitensi, i ricercatori sono stati in grado di dimostrare che questi algoritmi potevano prevedere la durata del soggiorno e il tempo di dimissione di un, ma anche il momento del decesso. La rete neurale descritta nello studio utilizza una quantità enorme di dati, come i dati anagrafici e la storia medica di un, per fare le sue previsioni. Un nuovo algoritmo allinea gli eventi ...