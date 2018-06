Agenti di commercio | Lombardia prima regione italiana con il 17% di professionisti

Agenti di commercio - centrali per l'economia : creano il 70% del Pil nazionale : Un dato in particolare dà la misura della centralità del loro ruolo nell'economia del Paese: creano il 70% del PIL nazionale. RadioAgenti.IT, la prima web radio dedicata interamente agli Agenti di ...

Agenti di commercio - centrali per l'economia : creano il 70% del Pil nazionale : Un dato in particolare dà la misura della centralità del loro ruolo nell'economia del Paese: creano il 70% del PIL nazionale. RadioAgenti.IT, la prima web radio dedicata interamente agli Agenti di ...