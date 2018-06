ilgiornale

: Africani schiavi degli abusivi sono facchini per i ristoranti - Ale_De_Chirico : Africani schiavi degli abusivi sono facchini per i ristoranti - Notizie_Milano : Il Giornale: Africani schiavi degli abusivi sono facchini per i ristoranti - KraussAli : Follia. Abito a Milano: ogni 150/200 metri c'è un africano che chiede soldi per strada. Su 10 schiavi di foodora &… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Arrivano carichi come muli, sperando di rimediare qualche euro.giovanicon pacchi di cibo, bevande e bombole del gas. Li portano a un gruppo di sudamericani che da aprile hanno aperto una sorta di attività di ristorazione a cielo aperto dentro il Parco Lambro. E non paghisfruttano per i lavori più faticosi quelli che sembrano migranti. E iniziano anche a trascinarsi dietro il classico problema delle risse tra ubriachi che in via Pezzotti hanno causato la morte di una donna il 10 giugno. La denuncia di questa situazione è di Marco Cagnolati, consigliere di Forza Italia nel Municipio 3: "Oggi, durante l'iniziativa organizzata dal Municipio 3, a pochi metri di distanza all'interno del Parco Lambro si ripetevano le scene di un ordinario degrado che sembra non sia possibile o non si voglia frenare - ha scritto Cagnolati su Facebook - Mancano i presidi fissi da parte della ...