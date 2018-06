huffingtonpost

: Africa, aiutiamoli a mantenere in casa loro le grandi ricchezze che hanno - HuffPostItalia : Africa, aiutiamoli a mantenere in casa loro le grandi ricchezze che hanno - MPenikas : HuffPost: Africa, aiutiamoli a mantenere in casa loro le grandi ricchezze che hanno - UgoBaroni : RT @HuffPostItalia: Africa, aiutiamoli a mantenere in casa loro le grandi ricchezze che hanno -

(Di martedì 19 giugno 2018) In questi giorni si ascoltano frequentemente affermazioni difensive, quasi a lavarsi la coscienza per la brutalità con cui si pongono a rischio centinaia di vite umane che vagano nel Mediterraneo.Salvini spesso dice "salviamoli là dove sono nati", ma Salvini chiaramente non sa di cosa sta parlando, parla per fare i titoli ma non fa proposte utili a risolvere i problemi.Sono stato molte volte inin questi anni, una delle prime volte in Sudan, per visitare il centro per la chirurgia cardiovascolare creato da Gino Strada che ha salvato la vita di migliaia e migliaia di persone, molte delle quali giovanissime, costrette a interventi di emergenza per l'assenza di adeguata prevenzione e diagnosi delle patologie cardiache.Gino è una persona straordinaria, mi accompagnò nella sua struttura con l'orgoglio e la consapevolezza che con le sue mani, la sua ...