Aerei e cannoni | l' Europa si fa anche così | parola di Macron e Merkel

(Di martedì 19 giugno 2018) Deve essere il segno dei tempi. Al bilaterale franco-tedesco di martedì 19 giugno al Castello di Meseberg, a qualche chilometro da Berlino, i due leader più europeisti rimasti in circolazione, il Presidente francese(che ha appena ricevuto il Prix Charlemagne ad Aquisgrana) e la Cancelliera tedesca, hanno fatto fatica a raggiungere un minimo d'intesa su alcuni dossier strategici per l'avvenire dell'Unione - dall'armonizzazione fiscale alla creazione di un budget comune dell'Eurozona per non dire di uno straccio di politica condivisa per la cosiddetta gestione dei flussi migratori, tema caldissimo, come si sa, dopo l'arrembante assalto governativo del nostro Salvini e del suo omologo tedesco Seehofer - ma non hanno perso tempo a siglare, anzi a "sceller une nouvelle avancée significative", a fare un passo avanti più che significativo, come scrive ...