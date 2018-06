Addio ad Anna | la “guerriera in passerella” muore a 17 anni

Addio ad Anna - la guerriera in passerella : si arrende alla malattia a 17 anni : Tre mesi fa aveva sfilato indossando un meraviglioso abito da sposa per raccogliere fondi a favore di chi sostiene i bambini e i ragazzi colpiti da patologie difficili da dire. Il suo motto era la ...

Addio tra Fedez e J-Ax : tutta colpa della cannabis - le motivazioni della fine della collaborazione tra i due rapper : Fedez e J-Ax hanno interrotto la loro collaborazione per colpa della cannabis? L’ipotesi che fa drizzare le antenne ai fan La fine della collaborazione musicale tra Fedez e J-Ax, sancita dal concerto di San Siro intitolato ‘La Finale’, scatena i dubbi dei fan sulle motivazioni che avrebbero spinto i due rapper a separarsi. Dopo tre anni contraddistinti da successi musicali e record discografici, cosa ha fatto capitolare il duo? ...

“Beccati così”. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio : le foto ‘compromettenti’ dopo l’Addio. E chi li ha visti non ha dubbi : ”Quello è amore” : Che avessero mantenuto buoni rapporti lo avevano confermato, ma ora c’è chi pensa anche a un riavvicinamento. Anna Tantangelo e Gigi D’Alessio hanno fatto “coppia fissa” al matrimonio della nipote di lui, dove si sono mostrati sereni e complici. I due cantanti si sono anche esibiti insieme per la gioia di tutti i presenti, hanno cantato i loro successi, tra cui “Un nuovo bacio”, brano scritto da Gigi e interpretato da Anna del 2002. ...

Tu si que vales! in alto mare dopo l'Addio di Mara Venier : «No di Sabrina Ferilli e ipotesi Cannavacciuolo» : MILANO - Con la prossima stagione televisiva tornerà sugli schermi Mediaset ' Tu si que vales ', condotto con successo da Maria De Filippi anche se lo show perderà una delle colonne portanti, Mara ...

La prova del cuoco : Anna Moroni cambia vita dopo l’Addio della Clerici : Anna Moroni: dopo Antonella Clerici anche lei saluta La prova del cuoco È ormai assodato che la conduttrice Antonella Clerici, dopo 18 anni al timone de La prova del cuoco, dal prossimo settembre non sarà più ai fornelli della trasmissione, tuttavia, grazie a un’intervista rilasciata al settimanale Spy, sappiamo che anche la cuoca Anna Moroni lascerà lo show la prossima stagione. La Moroni ha affermato che, dopo la fine della sua ...

Anna Moroni : "Torno a fare la nonna dopo l'Addio di Antonella Clerici da La Prova del Cuoco" : “Senza Antonella Clerici, lascio la tv. Torno a fare la nonna”. Anna Moroni, per 16 anni braccio destro della storica conduttrice de “ La Prova del cuoco”, confida a Spy di voler lasciare il piccolo schermo e di voler fare la nonna a tempo pieno. Nel numero del settimanale in edicola questa settimana la maestra di cucina più famosa della tv italiana dice che non sarà nel cast della nuova edizione del programma di Raiuno. “Per tanti anni ...

«Tredici» - l’Addio (definitivo) di Hannah Baker : Hannah Baker se n’è andata, e nelle parole di Katherine Langford sfuma ogni sua possibilità di ritorno. La giovane attrice, interprete in Tredici della protagonista Hannah Baker, ha rivelato di avere già lasciato la serie, a prescindere se questa continuerà o meno. «Tredici è stato il mio primo lavoro, e sono grata di avere avuto l’opportunità di raccontare la storia di Hannah nella prima stagione, di essere richiamata nella seconda», ha scritto ...

Katherine Langford : l'Addio al personaggio di Hannah Baker in un commovente post : Interpretando la protagonista di " 13 Reasons Why ", l'attrice è diventata famosa in tutto il mondo ma ha anche avuto l'opportunità di essere parte di una storia molto potente e altrettanto discussa. ...

Addio ad Anna Maria Ferrero la star che lasciò il cinema per amore : E' stata una delle grandi star del cinema italiano negli Anni Cinquanta e Sessanta, poi, per amore, ha mollato tutto, ritirandosi a vita privata: è scomparsa ieri, all'età di 84 anni, Anna Maria ...

Cinema - Addio Anna Maria Ferrero : Si è spenta l’attrice Anna Maria Ferrero, protagonista di tanti film diretti da Carlo Lizzani come L’oro di Roma, Mario Monicelli, Vittorio De Sica, Michelangelo Antonioni. Lo ha reso noto all’ANSA l’agente del grande attore francese Jean Sorel, suo marito dal 1962. La Ferrero era nata a Roma il 18 febbraio 1934, ed era stata dal ’53 al ’60 compagna di Vittorio Gassman, con cui aveva interpretato anche un ...

Anna Tatangelo - Chiedere scusa/ Nuovo singolo dopo l'Addio a Gigi D'Alessio (Domenica In) : Anna Tatangelo, la cantante torna in televisione nel salotto di Rai Uno con l'uscita del suo Nuovo singolo ''Chiedere scusa''. Si parlerà anche di Gigi D'Alessio? (Domenica In). Anna Tatangelo ha ripercorso a Domenica In i momenti più emozionanti del suo percorso musicale, ringraziando soprattutto i suoi genitori e in particolare suo padre padre: "Devo digli grazie, un conto è avere una passione, un conto è avere un'occasione (...) mio padre ...