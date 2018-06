Acqua | Italia protagonista sviluppo con progetto Prima

Sms solidali per il sisma Centro Italia : approvati 3 milioni per la grotta sudatoria di Acquasanta : Arriva l'ultima assegnazione della prima tranche dei fondi raccolti con gli sms inviati dagli Italiani dopo il terremoto del Centro Italia. Il comitato dei Garanti ha deliberato a Roma lo scorso 12 ...

Alessandra Mussolini in Europarlamento : 'SciAcquatevi la bocca quando parlate dell'Italia' : A seguito delle critiche offensive mosse da Emmanuel Macron e dal portavoce del partito 'En Marche' a carico dell'Italia, l'europarlamentare di 'Forza Italia' Alessandra Mussolini ha deciso di avere voce in capitolo difendendo la posizione del 'Bel Paese' e dell'attuale Governo 'Lega-Movimento 5 Stelle'. La Mussolini e la bollente risposta alle critiche della Francia di Macron In occasione del suo intervento, tenuto nella sede del Parlamento Ue, ...

Surf - colpaccio Italia! Naturalizzata l’australiana Claire BevilAcqua. Obiettivo Tokyo 2020 : colpaccio per l’Italia del Surf in vista del 2019, anno nel quale scatteranno le qualificazioni verso la prima storica Olimpiade per questo sport, quella di Tokyo 2020. Nel team azzurro va infatti ad aggiungersi Claire Bevilacqua, australiana Naturalizzata, che già da questa stagione gareggerà sotto la bandiera tricolore in campo internazionale. Atleta di livello: 17ma nel ranking femminile della Qualifying Series, nel 2010 giunse 11ma nel ...

Acqua del rubinetto : Emilia-Romagna al secondo posto tra le più virtuose d’Italia : Aqua Italia (federata Anima – Confindustria) dal 2006 commissiona biennalmente ad Istituti indipendenti di ricerca lo studio sulla propensione al consumo di Acqua del sindaco in Italia. Dalla ricerca 2018, realizzata da Open Mind Research, emerge che in Emilia Romagna l’86,6% della popolazione italiana ha bevuto Acqua del rubinetto (trattata e non) negli ultimi 12 mesi: un incremento notevole se si considera che nel 2016 il dato si ...

Il palazzetto del nuoto ospita i campionati italiani di fitness in Acqua : Il primo appuntamento porterà ad Arezzo la manifestazione nazionale più importante di questa disciplina e proporrà due giornate ricche di spettacoli, di musiche e di coreografie, con le gare del ...

Acqua del rubinetto : il Triveneto è la regione più virtuosa d’Italia : Aqua Italia (federata Anima – Confindustria) dal 2006 commissiona biennalmente ad Istituti indipendenti di ricerca lo studio sulla propensione al consumo di Acqua del sindaco in Italia. Dalla ricerca 2018, realizzata da Open Mind Research, emerge che in Triveneto l’88,7% della popolazione italiana ha bevuto Acqua del rubinetto (trattata e non) negli ultimi 12 mesi, confermandosi, come nel 2016, la regione più virtuosa d’Italia. Tra ...

Surf – Claire BevilAcqua è il nuovo acquisto dell’Italia Team : Claire Bevilacqua entra nell’Italia Team di Surf, si completa così il gruppo azzurro in vista delle qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 La Surfer italo australiana, con alle spalle anni di competizioni nella World Surf League, va a completare il Team azzurro in vista delle qualificazioni per le Olimpiadi del 2020. L’Italia del Surf compie un altro importantissimo passo verso il percorso che la porterà nel 2019 ad affrontare le ...

L'Acqua&Sapone Futsal è Campione d'Italia nel Calcio a 5 - VIDEO : Vicenza - L'Acqua&Sapone Unigross trionfa 4-2 sul campo della Luparense e diventa per la prima volta Campione d'Italia di Calcio a 5. Per i pescaresi doppietta di Bertoni, gol di Jonas e Calderolli. leggi tutto

Calcio a 5 - Finale Playoff 2018 : Acqua&Sapone Unigross campione d’Italia! Luparense sconfitta in gara-5 - è tripudio tricolore : L’Acqua&Sapone Unigross è campione d’Italia. Gli abruzzesi hanno trionfato contro la Luparense in gara-5 della Finale dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5 e hanno alzato al cielo la coppa del tricolore sul campo dei campioni in carica al termine di un match condotto in maniera impeccabile, con personalità e carisma da vendere. Una storica prima volta quella dell’Acqua&Sapone, che si concretizza con un clamoroso ...

La vicenda dell'Acquarius - il giurista : quando le navi entrano in acque italiane non si possono chiudere i porti : Sulla vicenda dell'Aquarius interviene il giurista. Dopo una partenza complessa c'è stata una sterzata 'durante la quale non era chiaro dove fossero state fatte le prime operazioni di salvataggio, ...

Migranti. Salvini non fa attraccare Acquarius : Forza Italia applaude : Finalmente un’azione da centrodestra. Forza Italia esprime sostegno alla scelta di Matteo Salvini di non fare attraccare in un porto

DIRETTA/ Italia Francia (risultato live 0-0) streaming video e diretta tv : in Acqua - si comincia! (pallanuoto) : diretta Italia Francia: info streaming video e tv dell'amichevole di pallanuoto maschile prevista oggi a Savona. Gli azzurri di Campagna in piscina a ranghi ridotti.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:00:00 GMT)

Maltempo - violenti temporali nella notte : bombe d’Acqua e grandinate flagellano l’Italia : E’ una di quelle notti “buie e tempestose” che farebbero da cornice a una storia da romanzo o leggenda: il Maltempo che sta colpendo l’Italia si intensifica proprio in queste ore con violenti temporali che stanno colpendo Lazio, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Lombardia. I fenomeni risultano particolarmente violenti con nubifragi e grandinate. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo ...