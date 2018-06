Accordi&Disaccordi | “L’Italia è un paese di destra?” | mercoledì 20 giugno in diretta

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 giugno 2018) Il dibattito sull’immigrazione, la proposta del ministro dell’Interno Salvini di censire la popolazione rom presente in Italia, le reazioni indignate di parte dell’opinione pubblica. L’Italia è undi destra? Se lo chiederanno gli ospiti di Accordi&Disaccordi, in onda alle 22.4520insu Nove: il giornalista e senatore M5S Gianluigi Paragone, la deputata di Forza Italia Laura Ravetto e il senatore Pd Matteo Richetti. “Accordi&Disaccordi” è una serie originale prodotta da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play). Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9. L'articolo Accordi&Disaccordi: “L’Italia è undi destra?”,20insu Nove ...