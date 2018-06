Abusi su una bimba di 3 anni | arrestato 24enne

Reggio Emilia - Abusi su una bimba di 4 anni : arrestato vicino di casa della piccola : Violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 4 anni. Con questa accusa è stato arrestato un pensionato di 67 anni residente in un Comune dell’Appennino. Secondo quanto ricostruito, la bimba si trovava nel cortile a giocare quando sarebbe stata avvicinata dall'uomo che le avrebbe spinto un oggetto nella zona anale per poi chiederle di baciargli le zona intime.Continua a leggere

Milano - Abusi sessuali su una ragazza. Preso 40enne con invalidità : I poliziotti della Quarta sezione della Squadra mobile sono arrivati nella sua casa di Rozzano il 30 maggio. In mano avevano un ordine d'arresto che, da quel giorno, obbliga l'uomo a rimanere in casa, ...

Roma - Abusi su una bimba al centro estivo : il capo animatore condannato a 7 anni : Col sorriso stampato sulle labbra all'occorrenza si improvvisava ballerino, clown, ginnasta. Sempre pronto, in veste di patron di un centro estivo e capo degli animatori, a coinvolgere nelle attività ...

Napoli - 'Striscia la notizia' becca il fotografo comunale - Abusivo - : In onda a 'Striscia la notizia' il servizio su un fotografo abusivo di Scampia, un uomo che all'interno della Municipalità ha una vera e propria attività commerciale sotto il naso di tutti, '...

Sequestrata dalla Finanza una discarica Abusiva di 2 mila metri quadri : una denuncia - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Le fiamme gialle del Gruppo di Brindisi e della Compagnia di Ostuni, coadiuvate da un elicottero AW139 della Sezione Aerea di Bari, hanno sequestrato una vasta area di 2000 metri quadrati adibita ...

Commercio ambulante - dagli Abusivi una evasione che vale 1 miliardo : Il Commercio ambulante sta vivendo una fase di stanca dopo il boom legato alla crisi economica, che ha portato molti italiani a fare shopping alla bancarella in cerca di occasioni di risparmio. Il ...

Don Mauro Galli a processo per Abusi su 15enne/ “Nello stesso letto ma non l’ho toccato. Una leggerezza” : Don Mauro Galli a processo per abusi su 15enne: il prete ammette di aver dormito con il giovane parrocchiano ma nega le violenze e parla solo di "leggerezza".(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 19:56:00 GMT)

Una - un urlo di rabbia contro gli Abusi impuniti : ''Io sono Una'', graphic novel pubblicato dalla casa editrice Add Editore e tradotto da Marta Barone, narra una storia agghiacciante all'interno della quale viene sviscerato e analizzato un tema di grande attualità: quello della violenza sulle donne.Il 5 luglio del 1974 un uomo con un martello e un coltello aggredisce, in una stradina, una donna di 37 anni originaria di Keighley. Lo stesso episodio si verifica il 15 agosto e il 27 ...

Arrestati 30 parcheggiatori Abusivi : una lezione per Napoli : A Salerno i parcheggiatori abusivi finiscono in galera, a Napoli restano ai loro posti per strada in servizio permanente ed effettivo. E allora delle due l'una: o a Salerno qualcuno ha sospeso tutte ...

Allevamento Abusivo in una discarica : Allevamento abusivo in una discarica Striscia La Notizia mostra come caprette, asini e conigli siano costretti a vivere in pessime condizioni Continua a leggere L'articolo Allevamento abusivo in una discarica proviene da NewsGo.

Italia - una volta ogni tre giorni un bambino è vittima di Abusi sessuali : In occasione della Giornata nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, che ricorre oggi 5 maggio, il Telefono azzurro ha pubblicato i dati sulle violenze sessuali a danno dei minori.Continua a leggere