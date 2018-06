Abusa di una bambina di 3 anni | arrestato uomo di 24 anni a Napoli

Infanzia Abusa ta : serve una legge preventiva : In data odierna, 5 giugno, è stato presentato a Roma “l’Indice regionale sul maltrattamento all’ Infanzia ” di Cesvi, dal quale emerge il bisogno di una legge di quadro nazionale sul maltrattamento infantile [VIDEO] e minorile creando strumenti normativi e amministrativi efficienti che facilitino la costruzione di una politica intergenerazionale preventiva del maltrattamento del minore. In aggiunta al bisogno sopracitato espresso da Daniela ...

Infanzia Abusa ta : serve una legge preventiva : In data odierna, 5 giugno, è stato presentato a Roma “l’Indice regionale sul maltrattamento all’ Infanzia ” di Cesvi, dal quale emerge il bisogno di una legge di quadro nazionale sul maltrattamento infantile e minorile creando strumenti normativi e amministrativi efficienti che facilitino la costruzione di una politica intergenerazionale preventiva del maltrattamento del minore. In aggiunta al bisogno sopracitato espresso da Daniela Bernacchi ...

' Abusa ta da una superiora' - la denuncia di una suora cilena : Roma, 30 mag. , askanews, Le suore cilene del Buon samaritano chiedono perdono ad una ex religiosa, Consuelo Gomez Pinto, che ha denuncia to di essere stata abusata sessualmente da una consorella ...

Sacerdoti organizzati in una confraternita di Abusatori di minori - sospesi 15 preti : Sacerdoti organizzati in una confraternita di abusatori di minori, sospesi 15 preti Ancora bufera sulla chiesta cilena dopo che una inchiesta televisiva ha portato la luce una rete di preti pedofili organizzati sul web. Accuse di aver insabbiato tutto per il Vescovo Alejandro Goic che ha l’incarico della prevenzione degli abusi sessuali da parte del […] L'articolo Sacerdoti organizzati in una confraternita di abusatori di minori, ...