Abbronzatura spray | tutto quello che devi sapere

(Di martedì 19 giugno 2018) Anche se tutti vorremmo passare 365 giorni l’anno su una spiaggia meravigliosa a sorseggiare bevande fresche e ad abbronzarci, purtroppo gli impegni quotidiani ci impediscono di realizzare questo sogno. Ma allora come fare ad avere un’l’anno senza dover ricorrere a lampade o partire per il mare? Ancora una volta le star ci regalano una tendenza che risponde ai nostri desideri grazie all’, capace di regalare un colorito dorato senza esporsi al sole.: cos’è Scientificamente parlando, l’è una sessione di make up peril corpo. Si tratta di un cosmeticoche unisce in una nebulizzazione burro di karité, sostanze nutrienti e diidrossiacetone, ovvero un estratto dello zucchero di canna in grado di scurire la cheratina che si trova naturalmente sulla pelle, regalandoti così ...