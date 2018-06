A tutti gli studenti | “Non siete i voti che avete preso | siete molto di più”

Stranger Things 2 fa incetta di premi agli MTV Movie & TV Awards 2018 : tutti i vincitori e video delle premiazioni : Quella degli appena trascorsi MTV Movie & TV Awards è stata la serata di Stranger Things 2: la seconda stagione della serie targata Netflix ha fatto incetta di premi, trionfando persino nell'ambita categoria della Miglior serie contro 13 Reasons Why, Game of Thrones, Grown-ish e Riverdale. La serie è poi valsa un premio a Millie Bobby Brown per la Miglior performance in una serie, uno a Noah Schnapp per la Performance più spaventata e un ...

«Pechino Express 2018» : tutti contro Eleonora Brigliadori (anche il direttore generale della Rai) : Il fronte è compatto e non sembra ammettere repliche: Eleonora Brigliadori non deve partecipare alla settima edizione di Pechino Express. A esprimere perplessità è il pubblico, indignato per le esternazioni dell’attrice sull’inutilità della chemioterapia e la lotta alla medicina tradizionale. Ma anche il direttore generale della Rai Mario Orfeo, che avrebbe chiesto a Raidue e Magnolia di escludere l’attrice dal ...

Migranti - Toninelli : “Non vogliamo potenziare Frontex - se poi li portano comunque tutti in Italia” : Il ministro dei TrasportiDanilo Toninelli in visita alla Guardia Costiera torna sulla questione dei salvataggi in mare: "potenziare Frontex significa far sbarcare sempre qui tutti i richiedenti asilo. Bisogna andare sulla terraferma, sui paesi di transito, perché quando parte un barcone le persone stanno già rischiando la morte".Continua a leggere

Stadio Roma - tutti gli atti al setaccio : 'Ora registriamo le riunioni' I grillini si dividono : IL CASO Lo Stadio a Tor di Valle 'è uno schifo, ma si fa', diceva al telefono il dirigente di Palazzo Chigi responsabile del progetto. E per un'involontaria - e comica - coincidenza temporale, proprio ...

Scherma - Europei 2018 : il programma di martedì 19 giugno. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. tutti gli azzurri in gara. : Oggi (martedì 19 giugno) si svolgerà la quarta giornata di gare degli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Terminati gli assalti individuali, si assegneranno i titoli delle gare a squadre, iniziando dal fioretto maschile e dalla sciabola femminile. L’Italia partirà tra le grandi favorite in entrambe le prove e c’è la concreta possibilità di vedere il primo oro azzurro di questa rassegna. Il programma delle gare si aprirà alle 9.00 con le ...

Gregorio Paltrinieri e Frank Chamizo : tutti vogliono l'oro dei Giochi del Mediterraneo. Una competizione di prestigio da aggiungere al ... : ... in programma a Tarragona , Spagna, dal 22 giugno al 1° luglio: il Campione Olimpico e del Mondo dei 1500m vuole un nuovo sigillo, il due volte Campione del Mondo di lotta , in due categorie di peso ...

Roma - show a sorpresa di Luca Barbarossi nella metro A : 'Roma è di tutti perché sa accogliere' : sorpresa in metro: tra i tornelli della stazione Repubblica appare Luca Barbarossa, insieme a due musicisti - Francesco Valente alla chitarra elettrica e Maurizio Mariani al basso -, chitarra acustica ...

Roma - show a sorpresa di Luca Barbarossi nella metro A : 'Roma è di tutti perché sa accogliere' : sorpresa in metro: tra i tornelli della stazione Repubblica appare Luca Barbarossa, insieme a due musicisti - Francesco Valente alla chitarra elettrica e Maurizio Mariani al basso -, chitarra acustica ...

Gregogio Paltrinieri e Frank Chamizo : tutti vogliono l’oro dei Giochi del Mediterraneo. Una competizione di prestigio da aggiungere al palmares : Campioni Olimpici, Campioni Mondiali, Campioni d’Europa. Stelle incontrastate del proprio sport, veri e propri monumenti che però non si fermano davanti a nulla, insaziabili cannibali desiderosi di vincere tutto, di dominare ovunque, di trionfare in qualsiasi contesto. Non si accontentano mai e vogliono una bacheca gremita di tutti i successi possibili: anche l’oro ai Giochi del Mediterraneo può così diventare un obiettivo per dei ...

Islanda Argentina record : tutti gli islandesi sintonizzati su RUV : Percentuali di share bulgare: 99,6% per RUV. La Tv di Stato dell’Islanda ha fatto letteralmente il botto in occasione dalla

Migranti - Morini hater speciale . Esalta il governo e insulta tutti gli altri. : Ma Morini sconfina spesso nella politica e ci va giù molto pesante. E' un tifoso del governo giallo-verde, è un nemico giurato del Pd, non si salva nemmeno Mattarella. La vicenda dell'Aquarius lo ha ...

Roma - Di Francesco prolunga il contratto : tutti i dettagli : L’AS Roma è lieta di annunciare che Eusebio Di Francesco ha esteso il suo accordo con il Club fino al termine della stagione 2019-20. Nella sua prima annata sulla panchina della Roma, il tecnico Di Francesco ha collezionato 51 panchine, con un bilancio di 29 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, raggiungendo il terzo posto in campionato e una storica semifinale in Champions League. “Sono estremamente felice di poter continuare a vivere ...

Vasco su facebook dopo i concerti : 'Puglia è come casa - vi abbraccio tutti' : Ai centomila che l'hanno adorato nella due giorni del ' Vasco non stop livè al San Nicola di Bari, il Komandante dedica un post su facebook e li ringrazia così: 'Il San Nicola di Bari pieno di GIOIA è ...

Cosa sono gli iperoggetti e perché potrebbero ammazzarci tutti : E poi c'è tutta l'influenza che iperoggetti ha avuto sul mondo delle arti, della musica, e naturalmente nel pensiero scientifico contemporaneo. Diciamo che, in termini di impatto, il libro di Morton ...